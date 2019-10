L’aumento Iva costerà sulle tasche degli italiani circa 834 euro a famiglia, 375 euro pro capite. La stima è quella elaborata dall’Ufficio studi di Confcommercio. Commenta Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, a margine di una conferenza stampa:

Sto ai fondamentali e i fondamentali sono che il Governo ha detto che l’Iva non aumenterà. Per il resto, dubito che la rimodulazione dell’Iva con finalità redistributive possa conseguire effetti significativi. Meglio rimettere in moto la crescita.