Censis-Confcooperative: entro il 2023 ogni 5 posti di lavoro, uno arriverà dal green

Entro il 2023 ogni 5 nuovi posti di lavoro, uno arriverà dal green. Così emerge da ‘Smart & Green, l’economia che genera futuro‘, uno studio Censis Confcooperative secondo cui il settore green sarà il

nuovo eldorado dell’occupazione italiana.

Da oggi al 2023 ogni 5 nuovi posti di lavoro creati dalle imprese attive in Italia 1 sarà generato da aziende ecosostenibili, oltre il 50% in più di quelli generati dal digitale, e il 30% in più di quelli prodotti dalla tutte le imprese della filiera salute e benessere, che si attesterà a quota 324 mila assunzioni.