Busnardo è il nuovo a.d. di ClubDealOnline

Cristiano Busnardo inizia una nuova avventura nel private crowdfunding con la piattaforma ClubDealOnline. Con un comunicato la piattaforma online autorizzata da Consob e dedicata esclusivamente a High Net Worth Individuals (Hnwi), Family Office e Investitori istituzionali, ha annunciato l’ingresso di Busnardo nel capitale sociale e la nomina al ruolo di amministratore delegato.

Busnardo, nome noto nel risparmio gestito

Cristiano Busnardo ha una lunga esperienza nel mondo delle istituzioni finanziarie e in particolare del risparmio gestito, dove ha vissuto la sua più recente esperienza prima dell’approdo in ClubDealOnline, come responsabile per l’Italia di Merian Global Investors (Ex Old Mutual). In precedenza è stato vicedirettore generale e responsabile commerciale per la filiale italiana di Allfunds Bank e lo stesso ruolo aveva ricoperto in Prima Sgr, dove era approdato dopo essere stato per nove anni il country manager di Société Générale Asset Management Italia Sim.

“Sono entusiasta di poter partecipare e contribuire al processo di crescita di ClubDealOnline, il cui ruolo a supporto delle ScaleUp e delle Pmi offerte ad un selezionato gruppo di investitori è destinato ad affermarsi sul mercato. ”Dopo quasi 30 anni nel settore dell’asset management, ritengo estremamente sfidante e motivante avviare un nuovo percorso professionale in una struttura a forte carattere imprenditoriale e la

cui offerta di prodotto rappresenta una vera e propria asset class accanto a quelle più tradizionali”.

ha commentato Busnardo, mentre Antonio Chiarello, fondatore di ClubDealOline ha dichiarato:

“Stiamo procedendo sempre più speditamente con il processo di rafforzamento della compagine azionaria e del management e la nomina di Cristiano, manager di primo livello del mondo finanziario italiano con un comprovato track record di successi, ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento nei confronti delle private banks e delle reti di consulenti finanziari di fascia alta. La sua esperienza e conoscenza del settore si sposa perfettamente con l’unicità del nostro modello B2B2C, rivolto esclusivamente ad offrire a High Net Worth Individual,

Family Office e Istituzionali la possibilità di investire direttamente nell’economia reale tramite un approccio phygital, roadshow fisici e chiusura dell’investimento online”.