Borsa Tokyo -1,6%, paga fattore yen in attesa annuncio tassi Bank of Japan

Borsa di Tokyo in ribasso, in attesa della decisione sui tassi della Bank of Japan, che arriverà questo venerdì, 20 settembre, al termine della riunione di due giorni della banca centrale.

Secondo il consensus degli analisti interpellati dalla CNBC, la BoJ guidata dal governatore Kazuo Ueda lascerà i tassi invariati allo 0,25%, per poi alzarli nel meeting di dicembre.

Anche tutti i 53 economisti interpellati da Bloomberg ritengono che la banca centrale del Giappone confermerà i tassi; quasi il 70% prevede che una nuova stretta monetaria sarà annunciata entro il mese di dicembre.

La prospettiva di nuovi rialzi dei tassi, accompagnata dalle attese di un taglio dei tassi da parte della Fed che potrebbe essere anche di 50 punti base, sostiene lo yen rispetto al dollaro Usa.

Ed è questo rafforzamento dello yen che la borsa di Tokyo sta scontando, con l’indice Nikkei che cede l’1,6% circa a quota 36.003,83 punti.

Il rapporto dollaro-yen (USD-JPY) è però ora invariato, attorno a quota 140,52.

La Banca centrale del Giappone, va ricordato, ha posto fine all’era dei tassi negativi con una prima stretta monetaria annunciata alla metà di marzo, per poi alzare di nuovo i tassi al record dal 2008, presentando anche il piano QT-Quantitative Tightening.