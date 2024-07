Boeing riacquista Spirit AeroSystems per 4,7 miliardi di dollari

Boeing ha raggiunto un accordo per riacquistare Spirit AeroSystems Holdings a 37,25 dollari per azione, in un’affare totalmente in azioni che valuta il fornitore 4,7 miliardi di dollari. L’acquisizione arriva due decenni dopo la precedente separazione, con il produttore di aerei americano in difficoltà che cerca di risolvere i suoi difetti di fabbrica.

Il valore totale della transazione, incluso il debito di Spirit, è di circa 8,3 miliardi di dollari. Anche il rivale Airbus rileverà alcune attività di Spirit.