Bitcoin, la Sec respinge l’application dell’Etf Bitwise

La Securities and Exchange Commission ha respinto la richiesta di autorizzazione dell’ETF Bitwise Bitcoin finalizzata agli scambi sul NYSE Arca: il fondo, secondo la commissione di vigilanza Usa, non garantirebbe tutele sufficienti contro le frodi e la manipolazione del mercato.

Nella sua decisione, la SEC ha spiegato che la sua decisione “non si basa su una valutazione di merito sul fatto che il Bitcoin, o la tecnologia blockchain più in generale, abbiano o meno utilità o valore come innovazione o investimento”, ma sull’incapacità dell’Arca del NYSE di dimostrare che la proposta è coerente con i requisiti della legge sugli scambi, regole “progettate per prevenire atti e pratiche fraudolente e manipolative”.

La commissione sta ancora valutando la richiesta da parte di Wilshire Phoenix, per autorizzare gli scambi dello United States Bitcoin e Treasury Investment Trust dopo che a settembre aveva rinviato la sua decisione.