La sfida è attuare il processo di risanamento bancario. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera in audizione alla Camera.

Il Governo intende operare per assicurare condizioni per un sistema finanziario moderno, efficiente e trasparente, le banche hanno dismesso crediti in sofferenza al punto che il tasso di deterioramento del credito è prossimo ai livelli precedenti alla crisi