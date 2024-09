Azionario Asia: borse Tokyo e Hong Kong scattano di oltre il 2%. Ancora focus su bazooka Cina

Buy sull’azionario asiatico, con l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che segna un progresso di oltre il 2%, a quota 38.716,86 punti.

Occhio anche alle borse cinesi dopo l’annuncio del governo di Pechino di diverse misure di stimoli economici, volte a sostenere la crescita del Pil della Cina.

L’indice CSI 300 cinese sale per la settima sessione consecutiva, viaggiando ai livelli massimi in quasi due mesi, mentre l’Hang Seng di Hong Kong mette a segno un balzo dello, testando il record da maggio, e scattando di oltre il 2,6%.

Gabriel Debach, market analyst di eToro, ha commentato i vari bazooka lanciati dalla People’s Bank of China (PBOC) e dai regolatori finanziari ricordando che le autorità cinesi hanno mantenuto l’obiettivo di crescita del 5% per quest’anno.

Riferendosi alle novità rese note nella giornata di martedì, Debach ha ricordato che, oltre alla “riduzione dei tassi di riferimento e dei coefficienti di riserva, per la prima volta abbassati nello stesso giorno”, Pechino ha varato “nuove misure a sostegno del mercato immobiliare, tra cui l’abbassamento dei costi di prestito su mutui fino a 5,3 trilioni di dollari e l’allentamento delle regole per gli acquisti di seconde case, abbassando dal 25% al 15% il requisito per il pagamento dell’acconto”.

Non solo. “Per il mercato azionario in difficoltà del Paese, la PBoC ha affermato che la banca centrale fornirà almeno 800 miliardi di yuan (circa 113 miliardi di dollari) di supporto alla liquidità, aggiungendo che i funzionari stanno studiando l’istituzione di un fondo di stabilizzazione azionario”.

Cina: nuovi stimoli economici, cosa cambia per l’Europa

“È chiaro che la Cina ha messo in campo un vero e proprio ‘bazooka’ per risollevare l’economia, ma ora resta da vedere se il mercato crederà nella sua efficacia o se si tratterà solo di un sollievo temporaneo. Intanto i titoli maggiormente legati al mercato cinese, si veda il lusso e auto, possono tirare un sospiro di sollievo”, ha fatto notare Gabriel Debach, market analyst di eToro.