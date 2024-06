Avvio cauto a Piazza Affari, oggi nonfarm payrolls Usa

Partenza poco mossa per le borse europee, all’indomani della Bce e in attesa dei dati sul mercato del lavoro statunitense. Il Ftse Mib viaggia poco sopra la parità (+0,1%) in area 34.880 punti, con acquisti su Tenaris (+1,5%) e Leonardo (+1%) mentre arretrano Banca Popolare di Sondrio (-0,8%) e Prysmian (-0,7%).

Ieri l’istituto guidato da Christine Lagarde ha tagliato i tassi di 25 punti base, come previsto, ma ha messo in chiaro che le prossime decisioni dipenderanno dai dati e che ci vorrà tempo perché l’inflazione scenda verso il target del 2%. I toni hawkish utilizzati dalla presidente hanno sostanzialmente escluso la possibilità di un altro ritocco al ribasso a luglio.

Oggi i riflettori sono puntati sui nonfarm payrolls Usa di maggio, previsti a 185.000 maggio, leggermente superiori ai 175.000 di aprile. Il report fornirà indicazioni utili per valutare potenziali tagli dei tassi anche da parte della Fed, dopo una serie di indicatori deboli che hanno rafforzato l’ipotesi di una riduzione a settembre.

In calo la produzione industriale tedesca (-0,1% mensile, -3,9% annuo ad aprile), mentre in mattinata verrà diffuso anche il Pil finale dell’eurozona del primo trimestre.

Sull’obbligazionario, lo spread resta poco mosso a 131 bp, con il rendimento del Btp decennale al 3,88% e il Bund al 2,57%.

Tra le materie prime, l’oro si porta verso i 2.380 dollari l’oncia, mentre il petrolio recupera terreno, con il Brent a 79,5 dollari al barile. Sul Forex, il cambio euro/dollaro si avvicina a 1,09 e il dollaro/yen si attesta a 155,3.