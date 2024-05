Avvio cauto a Piazza Affari, ancora in ribasso Stellantis

Partenza poco mossa per l’azionario europeo all’indomani della riunione della Fed. A Piazza Affari, il Ftse Mib apre sostanzialmente invariato in area 33.740 punti, con Amplifon (+2,8%) e Mps (+2,6%) in luce mentre arretra ancora Stellantis (-3,6%) dopo il tracollo (-10,1%) di martedì.

La banca centrale americana ha confermato i tassi e ha sostanzialmente escluso un aumento, ma Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dell’inflazione.

In programma oggi i dati sul Pmi manifatturiero dell’Italia e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, oltre alla pubblicazione dell’outlook economico dell’Ocse. In uscita stasera anche i risultati di Apple.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si riduce lievemente a 131 punti base, con il decennale italiano al 3,87% e il Bund al 2,55%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent è sceso a 84 dollari al barile in scia all’aumento delle scorte americane, mentre l’oro è tornato a 2.310 dollari l’oncia.

Sul Forex il cambio euro/dollaro scambia poco sopra quota 1,07 e il dollaro/yen si è ridimensionato a 155,3 lasciando intendere un possibile intervento effettuato dalle autorità giapponesi per sostenere la valuta locale.