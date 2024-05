Allianz: profitti in aumento nel 1° trimestre, bene Pimco

Nel primo trimestre Allianz ha riportato un aumento del 6,8% dei profitti, sostenuti da risultati solidi nel business delle assicurazioni non-life e dagli afflussi registrati dal gestore obbligazionario Pacific Investment Management Co. (Pimco).

Il profitto operativo del gruppo è salito a 3,99 miliardi di euro, grazie a risultati migliori del previsto nelle assicurazioni sulla proprietà e sugli infortuni. Pimco ha attratto 32,4 miliardi di euro da clienti esterni, il miglior trimestre degli ultimi cinque anni, invertendo le uscite alla fine dell’anno scorso.

Il CEO di Allianz, Oliver Baete, si affida al business della gestione degli asset, che include anche Allianz Global Investors, per diversificare l’azienda al di là delle assicurazioni. Dopo due anni difficili, in cui alcuni clienti hanno abbandonato i titoli a reddito fisso, Pimco ora beneficia del ritorno dell’appetito degli investitori per le obbligazioni, dato che i tassi di interesse sono previsti al picco.

“Continuiamo a vedere un ottimo slancio in termini di afflussi netti in Pimco ad aprile e a metà maggio,” ha detto in un’intervista a Bloomberg TV il Chief Financial Officer Claire-Marie Coste-Lepoutre.

L’anno scorso, Pimco ha iniziato a riprendersi, dopo 75 miliardi di euro di uscite subìti nel 2022, a seguito di un crollo globale delle obbligazioni. Il gestore ha registrato afflussi in ciascuno dei primi tre trimestri del 2023, prima che i clienti ritirassero 3 miliardi di euro nei tre mesi fino chiusi a dicembre.

Gli afflussi in Pimco aiuteranno a “spingere in alto gli asset sotto gestione e i ricavi delle commissioni,” hanno detto gli analisti di Berenberg in una nota all’inizio di questo mese.

Nel business della gestione degli asset, il profitto operativo è aumentato del 7% nel primo trimestre di quest’anno. Nell’assicurazione su proprietà e infortuni, il profitto è salito del 10% grazie a prezzi più alti e a bassi sinistri, mentre l’assicurazione sulla vita e sulla salute ha visto un guadagno dello 0,5%, in linea con le stime degli analisti.

Allianz mira a generare un profitto operativo tra 13,8 miliardi e 15,8 miliardi di euro quest’anno, obiettivo confermato oggi. Questo si confronta con i 14,7 miliardi di euro dell’anno scorso. L’azienda prevede di delineare gli obiettivi strategici futuri in un capital markets day a dicembre.