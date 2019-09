Alitalia: sesta proroga in arrivo, Mef conferma sua partecipazione al salvataggio

I commissari daranno tempo fino al 15 ottobre per permettere al consorzio formato da Fs, Mef, Delta e Atlantia di definire tempi e dettaglio del piano di salvataggio di Alitalia.

Una nuova, l’ennesima proroga è in arrivo in merito al dossier sulla compagnia di bandiera. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un’intervista ha sciolto i timori circolati circa un disimpegno del Mef nell’operazione.

“Dobbiamo superare l’ottica del salvataggio (….) il Mef parteciperà a livello di capitale al rilancio previsto dal piano attualmente allo studio della compagnia, che dovrà però essere un modello industriale sostenibile per un Paese che vive anche di esportazioni e di turismo”.