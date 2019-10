A Smau i grandi player si raccontano: East Media ospite di Wall Street Italia

Domani avrà inizio la 56ma edizione dello SMAU, l’evento di riferimento nei settori Innovazione e Digitale per imprese ed enti locali. Dai chatbot intelligenti in ottica di customer care ai servizi innovativi per i pagamenti digitali, sono tanti i casi di successo di imprese, enti e player del digitale che si sono distinti nell’open innovation. Quali saranno gli sviluppi futuri? Quali le opportunità di business e le piattaforme più promettenti?

Per scoprirlo Wall Street Italia ha organizzato due conferenze legate ai temi dell’e-commerce e del digital marketing con relatori gli specialisti di East Media, società specializzata nel digital marketing sui mercati asiatici.

Nel dettaglio i due interventi sono previsti per:

22 ottobre 2019 – ore 11:30 – CINA

Cina, dai social all’e-commerce: come ottimizzare la customer experience

Relatori

Giulia Yang

Innamorata dell’Italia, risiede nel Bel Paese da diversi anni durante i quali ha maturato numerose esperienze nel mondo della comunicazione. Certificata come Marketing Specialist Baidu, è Project Manager di East Media, società del gruppo Triboo.

Federico Ruffino

Da sempre coltiva due grandi passioni: la scrittura e il marketing. Nel lavoro, dopo una lunga esperienza da giornalista, ha prevalso la seconda, portandolo a diventare Marketing & Communication Manager di East Media, società del gruppo Triboo.

Dettagli Speech

Cosa cercano i cinesi online? Ma soprattutto, come si raggiungono i consumatori cinesi? Dai più recenti trend di mercato alle ultime novità digital ripercorriamo la customer experience di un utente cinese analizzando strumenti e strategie che si possono mettere in campo per acquisire un prospect e trasformarlo in un cliente fidelizzato.

Durante il corso verranno presentate e analizzate le principali piattaforme digital cinesi, da WeChat a Pinduoduo e le modalità di vendita dai Mini-progam ai social-commerce.

E poi vi è la Russia dove gli utenti hanno abitudini digitali un po’ differenti dal resto degli utenti europei, prediligendo sporattutto piattaforme locali sviluppate appositamente per la loro user experience.

Se la vostra impresa o idea ruota attorno al mondo viaggi, moda e abbigliamento, giocattoli ed elettronica, il continente russo è una delle mete digitali su cui puntare: ma come conquistare gli utenti russi? Sicuramente puntando ad una comunicazione “su misura”. Da non perdere il secondo speech…

23 ottobre 2019 – ore 11:30 – RUSSIA

Digital marketing in Russia: i passi falsi che commettono le aziende italiane

Relatore

Darja Janovica Marcenko

Nata in Bielorussia, cresciuta in Lettonia e formata professionalmente in Italia. Dal 2015 si è unita a Triboo East Media e oggi è Head of Digital Marketing Russia di East Media, società del gruppo Triboo. Esperta di social media marketing, è certificata come Yandex Expert.

Dettagli Speech

Come approcciare il mercato russo? Quali strumenti utilizzare? Molto spesso, quando ci parla di digital in Russia emergono dubbi e false convinzioni comuni. Aspetti che se non affrontati ostacolano l’efficienza dell’avanzamento del proprio Brand sul mercato russo.

Da Yandex, il principale motore di ricerca locale a VK, il social network più popolare in Russia, si analizzano strumenti e strategie per posizionare correttamente il proprio Brand e definire una strategia marketing adatta al contesto locale.

Senza tralasciare gli aspetti culturali, fondamentali per veicolare un messaggio adatto al target russo.