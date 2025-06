Consulenti finanziari: via al nuovo roadshow di Websim su ETF e certificati

Genova, Torino e Milano: sono tre le tappe in programma per il nuovo roadshow dedicato ai consulenti finanziari organizzato da Websim –divisione digitale di Intermonte attiva nella consulenza agli investimenti e punto di riferimento per consulenti finanziari e private banker – con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra geopolitica e mercati finanziari e creare opportunità di dialogo e confronto utili ad un’efficace strutturazione di portafoglio.

Gli incontri nel dettaglio

Gli incontri si apriranno con l’intervento di Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, che andrà ad affrontare il tema della svolta geopolitica intrapresa dagli Stati Uniti con la rielezione di Donald Trump e della sfida lanciata dalla Cina al settore tech globale, con un focus sulle asset class da privilegiare in base all’attuale scenario macroeconomico.

A seguire, un intervento sui trend di mercato in ambito certificates di Giovanna Zanotti, Direttore Scientifico di ACEPI, ed Emanuele Grasso, Italy Securitised Derivatives Lead di Borsa Italiana, esaminerà le strutture più collocate e richieste dai clienti nel corso del 2024.

Gli esperti di Websim dialogheranno prima con Riccardo Falcolini, Sales Public Distribution di UniCredit, ripercorrendo le fasi che portano alla nascita di un certificato e gli accorgimenti da adottare per tutelare il profilo di rischio di ogni cliente, e poi, dopo un’introduzione sui trend nell’industria europea degli ETF a cura di Morningstar, con Demis Todeschini, Head of ETF Sales di AXA IM Italia, analizzando come gli ETF possano essere un alleato per i rendimenti obbligazionari. A conclusione di ogni evento saranno organizzate esperienze immersive, come degustazioni o showcooking, con l’obiettivo di favorire lo scambio di idee tra i partecipanti e consolidare le relazioni tra i consulenti finanziari.

“L’idea alla base di questo roadshow è quella di agevolare la collaborazione tra i professionisti del settore finanziario, supportando i consulenti ad effettuare valutazioni ponderate, aiutando i loro clienti a prendere decisioni consapevoli. Siamo convinti che un’informazione indipendente e l’adozione di tecnologie all’avanguardia possano davvero fare la differenza nel mondo della consulenza finanziaria. La sinergia tra queste due aree non solo arricchisce il nostro lavoro, ma permette anche ai consulenti di offrire un servizio sempre più personalizzato e di qualità alla clientela” ha commentato Gianluca Parenti, Responsabile di Websim Investment Solution (nella foto).

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti in programma:

Prima tappa – Genova– 24 marzo ore 9:30-15:30

Hotel Bristol Palace | Via XX Settembre 35, Genova

Partecipazione gratuita con iscrizione al seguente link

Seconda tappa – Torino – 25 marzo ore 9:30-15:30

Grand Hotel Sitea | Via Carlo Alberto 35, Torino

Partecipazione gratuita con iscrizione al seguente link

Terza tappa – Milano – 26 marzo ore 9:30-15:30

Copernico Milano Isola | Via Filippo Sassetti 32, Milano

Partecipazione gratuita con iscrizione al seguente link

Chi è Websim

Websim è una piattaforma che fornisce un servizio indipendente con l’obiettivo di facilitare l’analisi e la gestione dei portafogli. Tra i principali servizi offerti vi sono l’accesso immediato a informazioni selezionate e certificate dal team di esperti di Intermonte, l’analisi fondamentale e tecnica, report su temi di macroeconomia e strategia, insight e suggerimenti operativi su azionario, obbligazionario, ETF e certificati, raccomandazioni di investimento a livello di asset class, settori e titoli, ma anche nuove strutture e strumenti di investimento interessanti in base al contesto attuale.

I contenuti, disponibili sia tramite sito internet che da mobile, sono accompagnati da grafici interattivi e portafogli modello, con la possibilità di contattare direttamente il team di esperti di Intermonte.

Ad oggi si contano 1.400 consulenti iscritti alla piattaforma, di cui circa 1.000 hanno partecipato ad iniziative online e offline, come i trenta eventi organizzati in poco meno di due anni, alcuni dei quali sponsorizzati EFPA – con la possibilità di ottenere crediti per il mantenimento delle certificazioni EIP, EFA, EFP. Oltre 1.200 sono stati poi i download delle analisi riservate a private banker e consulenti, incluse nel pacchetto lanciato sul sito all’inizio del 2024.