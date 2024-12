Natale e feste, le mete (al caldo) sotto l’equatore

Mentre l’inverno si avvicina, non tutti desiderano piste innevate e camini accesi. C’è chi sogna un tuffo nelle acque cristalline dei Caraibi, una cena sotto le stelle sul Mar Rosso o un’avventura tra i templi di Bangkok. Le opzioni non mancano

C’è anche chi con il freddo, invece di sognare le piste da sci e le baite, desidera una capanna (meglio se extra lusso) in spiaggia e un bagno in mare. Per tutti quelli che preferiscono le infradito agli scarponi da montagna, ecco le mete consigliate per le vacanze natalizie.

Antigua e Barbuda, forse l’isola meno conosciuta dei Caraibi, annovera 365 spiagge incontaminate, e una vista unica dal punto panoramico dello Shirley Heights Lookout. Oltre a sport acquatici per scoprire la barriera corallina o ancora fare un’esperienza enogastronomica con il nuovo Eat N’ Lime Food Tour è consigliata una camminata nella città di St. John che unisce degustazione di piatti tipici e scoperte di bellezze architettoniche e storiche. Da visitare anche l’Academy of Rum con i segreti della produzione del liquore, sullo sfondo panoramico della Galleon Beach.

Se volete rimanere più vicini a casa, bastano sole 72 ore per scoprire The Red Sea, la nuova destinazione sulla costa dell’Arabia Saudita. Tre giorni per scoprire le nuove “Maldive del Golfo” saudita, tra arcipelaghi, dune, canyon montuosi, vulcani inattivi e la barriera corallina. Consigliamo lo snorkeling notturno, l’hiking sulle dune di Jabal Raal e per gli amanti delle due ruote i sentieri tortuosi di Alsukhour Biking.

Tantissimi gli investimenti delle catene più famose, che aprono in zona, come la prima Ritz- Carlton Reserve della Penisola Arabica, appena inaugurata sull’isola di Ummahat, nelle cristalline acque del Mar Rosso. L’isola privata si trova all’interno del gruppo di isole Blue Hole, e per questo vengono spesso paragonate alle Maldive.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Trekking nel deserto e templi a Bangkok.

Altra meta a breve raggio è uno degli emirati arabi meno conosciuti e più autentici, Ras Al Khaimah. Lo consigliamo a chi ama la natura con spiagge incontaminate, dune di sabbia, oasi di palme secolari, foreste di mangrovie e montagne. Tra le escursioni da provare il trekking sulla montagna di Jebel Jais, il dune bashing con veicoli 4×4 fino alla sommità delle dune dove ammirare il tramonto, dormire nelle tende beduine; visitare la fattoria Suwaidi Pearl, per scoprire i metodi antichi per la coltivazione delle perle oppure ancora fare una crociera in giornata tra i fiordi di Musandam, in Oman, a bordo di un dhow, tradizionale barca in legno.

È possibile soggiornare in resort di lusso sulla spiaggia oppure in campi tendati tra le dune del deserto e cenare in quota al ristorante 1484 (metri ovviamente) by Puro il più alto degli Emirati Arabi.

Se amate l’Asia il Natale è il momento perfetto per la Thailandia. Per una meta alternativa suggeriamo di concentrarci qualche giorno su Bangkok, la città dei templi e dai mercati galleggianti, meta d’accesso del Siam, e trascorrere un paio di giorni nell’isola di Koh Samet. Qui il resort Paradee si estende su gran parte dell’isola, per una vacanza a 5 stelle in puro stile thai tra cucina, massaggi, e water villas sulla spiaggia.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di novembre del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.