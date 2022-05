E’ nata Cryptoartitalia, la prima società italiana specializzata nella creazione e realizzazione di progetti artistici in NFT (Non Financial Token), ossia certificati “di proprietà” su opere digitali. Nel dettaglio è un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su Blockchain di un bene unico (digitale o fisico). La startup si pone come obiettivo la rappresentazione artistica di tutti i giovani talenti del mondo dell’arte digitale. La startup è stata cofondata da tre giovani italiani, tra cui Leopoldo Vendramin e Federico Hausammann (nella foto sopra).

Cosa fa Cryptoartitalia

Cryptoitalia rappresenta giovani talenti (cryptoartisti) e al tempo stesso permette loro di entrare in contatto con operatori del mercato e marchi del settore lusso, al fine di realizzare progetti artistici specifici in NFT. Fra gli ultimi successi raggiunti dalla startup vi è la realizzazione di una galleria virtuale d’arte NFT, la prima grande esperienza d’arte totalmente digitale: uno spettacolo visivo che permette al pubblico di proiettarsi in ambientazioni virtuali ed esperienze multisensoriali senza precedenti. Cryptoartitalia si colloca così in un segmento del mercato molto specifico: l’arte crittografica o criptoarte.

Cos’è la criptoarte

L’arte crittografica basata sulla tecnologia blockchain è il fenomeno di mercato del momento. Lo sviluppo esponenziale di questo settore di mercato non è dovuto solamente alla

mobilitazione di communities e gruppi di attori economici attorno al tema, ma anche al crescente utilizzo della tecnologia blockchain, al rebranding di Facebook in Meta, mercato dei collectibles NFT, e alla continua evoluzione di un sistema web sempre più avanzato dove è ormai naturale l’integrazione dei wallet di criptovalute.