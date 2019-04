MyTheresa si espande nel menswear

Chris Kyvetos sarà il nuovo buying director incaricato di sviluppare una vincente strategia di mercato

A cura di Elisa Copeta

Basandosi sulla forte crescita del proprio business nel womenswear, e dopo aver recentemente lanciato una sezione dedicata al prêt-à-porter per i più piccoli, il sito di luxury shopping Mytheresa.com sta progettando di espandersi anche nella moda uomo. Chris Kyvetos, nella foto in basso, è stato nominato Buying Director per il menswear, con l’incarico di sviluppare una vincente strategia di mercato.

“Il menswear rappresenta un naturale sviluppo per il marchio Mytheresa, nonché una significativa opportunità per il nostro business nel prossimo futuro. È un momento importante per il menswear nel mercato del lusso e noi crediamo che ci sia una posizione (all’interno di questo mercato aperto) che possa essere ricoperta dal nostro marchio”, ha commentato Michael Kliger, presidente di Mytheresa.

I dettagli di questo progetto sono ancora in fase di sviluppo e saranno comunicati nei prossimi mesi.