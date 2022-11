Mytheresa & Marni: arriva la capsule collection ufficiale

La collezione esclusiva sarà disponibile a livello mondiale su Mytheresa.com a partire dal 9 novembre 2022

A cura di Redazione Wall Street Italia

Il rivenditore di moda di lusso online Mytheresa e il brand italiano Marni hanno collaborato a un’esclusiva capsule collection di abbigliamento maschile, che è disponibile a livello mondiale su Mytheresa.com a partire da oggi, 9 novembre 2022.

La collezione Marni x Mytheresa Men

La collezione, composta da diciannove capi, comprende capi essenziali del guardaroba maschile di tutti i giorni, inclusi maglioni girocollo, cardigan, gilet e pantaloni cargo in gabardine di cotone. Un guardaroba giocoso ma sofisticato, che riflette l’estetica moderna di Marni, caratterizzato da stampe colorate realizzate con tessuti di altissima qualità.

Le iconiche righe di Marni e le fantasie argyle sono declinate sulla maglieria in mohair in una palette di colori audaci che mescola blu, viola, arancione e giallo, che possono essere abbinati e indossati insieme per uno stile audace ed eclettico. Gli accessori completano il look, dalle ciabatte Fussbett ai berretti a righe in mohair.

Una collezione da non perdere presentata nelle immagini del fotografo Jack Johnstone, che immortalano il modello Neeraj Saini in una storia editoriale creata da Julian Paul, Chief Creative Officer di Mytheresa.

La collezione Marni x Mytheresa Men