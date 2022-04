Mutika EMC. Esperienze da ricordare

Momenti unici e concept innovativi sono i punti di forza della società italiana che ha firmato eventi memorabili

A cura di Francesca Gastaldi

Mutika EMC è la prima Experience Management Company italiana, società che opera da più di dieci anni nel settore degli eventi. La mission del gruppo è quella di creare esperienze uniche in Italia e nel mondo, attraverso l’ideazione di concept innovativi e sempre attuali, in un contesto attento anche alle tematiche sociali e ambientali. “Il mondo intorno a noi è in continuo cambiamento”, sottolinea Stefano Giaquinta, CEO di Mutika EMC, “esserne consapevoli significa sforzarsi di avere sempre una forte energia e desiderio di creare e costruire, sia in piccolo che in grande, un futuro luminoso che vedrà il turismo tornare rafforzato e florido globalmente”.

Il Team di Mutika EMC, strategicamente posizionato a Milano, Venezia, Roma e in Sicilia, oltre che a livello internazionale negli Stati Uniti e nel Regno Unito, si occupa di progettare, organizzare e gestire tutti gli aspetti di un evento, realizzando esperienze immersive su misura per i propri clienti. Così è nata anche l’idea per l’esclusivo lancio della nuova New Continental GT Speed di Bentley. Come scenario sono state scelte le calde atmosfere della Sicilia con l’intento di offrire agli ospiti – giornalisti internazionali e personalità prestigiose – la possibilità di testare le prestazioni della vettura intraprendendo un vero e proprio viaggio alla scoperta del territorio. Due le location d’eccezione: la prima è stata la Ghost Town, luogo senza tempo nato dall’intuizione di trasformare lo spazio abbandonato dell’ex base militare Nato di Comiso in un futuristico circuito per auto e una piazza in cui intrattenere gli ospiti con sapori siciliani firmati dal famoso Chef stellato Accursio Craparo. La seconda location ha coinvolto diversi comuni siciliani, dalla stessa Comiso a Modica fino all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. “Quando abbiamo scelto la Sicilia come destinazione del Global Media Drive della nuova GT Speed abbiamo cercato l’aiuto del team Mutika per coinvolgere le comunità locali che avremmo visitato. Sono stati determinanti nel coordinare le autorità e i Sindaci dei comuni coinvolti per garantire che il nostro evento si svolgesse al meglio per questa prima mondiale, trasformando l’ex base militare americana utilizzata durante il periodo della Guerra Fredda in un percorso dinamico su cui gli ospiti hanno potuto provare le nostre auto. È stato un successo eccezionale”, racconta Mike Sayer, Head of Product Communications and the Bentley Heritage Collection di Bentley Motors Ltd.

Mutika, La Terrazza a Modica, dove si sono svolte le due esclusive cene durante l’evento Bentley in Sicilia

Il restauro di uno dei due capitelli svelati al pubblico durante l’evento Deloitte alle Terme di Caracalla

Emblematici dell’attenzione che Mutika riserva ai siti archeologici e ai poli museali in Italia, anche due eventi organizzati per Deloitte: la cena di gala che ha accolto 600 persone nella cornice della Reggia di Caserta e la serata alle Terme di Caracalla, che ha permesso di riportare in vita opere antiche di inestimabile valore. Grazie alla partnership con la Soprintendenza dei Beni Culturali di Roma, parte del budget è stato destinato al recupero e al restauro di un mosaico e due capitelli del celebre complesso termale, svelati al pubblico durante la notte di gala. “Location come le Terme di Caracalla fanno parte dello straordinario patrimonio storico e artistico italiano e per Deloitte fare la propria parte nel valorizzare e preservare i tesori del nostro Paese costituisce un motivo d’orgoglio. Grazie alla collaborazione con Mutika EMC abbiamo unito il prestigio di un evento internazionale a un gesto concreto e di grande valore, finanziando il restauro di due capitelli e un mosaico in un arco temporale davvero ridotto”, ha commentato Fabio Pompei, CEO Deloitte Central Mediterranean.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di aprile del magazine Wall Street Italia