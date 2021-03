Monsieur de Chanel. Eleganza in blu

Il segnatempo Monsieur di Chanel si tinge del colore del mare in un’edizione limitata a soli 55 esemplari Nato nel 2016, il Monsieur di Chanel si è sempre distinto per la sua estetica essenziale ma all’avanguardia, che cattura immediatamente l’attenzione. L’ultima versione in edizione limitata di questo segnatempo si tinge del colore del mare: il Monsieur Blue Edition è pensato per chi ama l’alta orologeria tradizionale, ma è capace di stimarne anche le più svariate interpretazioni.

Il calibro. Nell’anno di lancio del primo Monsieur di Chanel, la Maison colse l’occasione per introdurre il Calibre 1, il primo movimento di Alta Orologeria di manifattura interamente sviluppato e assemblato dai maestri orologiai di Chanel. Dal fondello a vista si può vedere un sofisticato movimento meccanico a carica manuale di 32 millimetri di diametro e 5,5 millimetri di spessore, formato da 170 componenti tra cui 30 rubini, con 28.800 alternanze orarie e due bariletti in serie che garantiscono un’autonomia di marcia pari a 3 giorni (72 ore). La sua impostazione grafica è esaltata dalla presenza di due ponti scheletrati circolari. Il raffinato movimento meccanico con trattamento Black ADLC (Amorphous Diamond Like Carbon) è un chiaro omaggio al colore tanto amato da Mademoiselle Chanel. Inoltre, la testa del Leone impressa sul Calibre 1 e incisa sulla corona fa riferimento al suo segno zodiacale, che è diventato il simbolo dei movimenti di Alta Orologeria della Maison.

Le caratteristiche. Questo modello presenta una cassa in oro bianco 18 carati di 40 mm e una lunetta sempre in oro bianco 18 carati. Sul quadrante blu navy grené, dove è immediatamente riconoscibile la scritta Chanel, il giro dei minuti retrogradi è disposto su un arco di 240 gradi, mentre a ore 6, sotto i piccoli secondi, le ore saltanti si trovano all’interno di una cornice in oro bianco che riprende la forma ottagonale di Place Vendôme. La sfera dei minuti è retrograda sia in avanti che indietro, un accorgimento che serve a proteggere i meccanismi durante la regolazione dell’ora.

Edizione esclusiva. I 55 esemplari del nuovo Monsieur Blue Edition hanno un cinturino intercambiabile in pelle blu navy goffrata con finitura gommata e una fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati che riprende anch’essa la forma della famosa piazza parigina fatta costuire da Luigi XIV.