Moda uomo, Sunday Morning

Camicie in Denim e Suede, jeans délavé. Giubbini in morbida pelle per un look casual. Al punto giusto.

Andrés Velencoso veste JACOB COHËN.

Photographer: Keila Guilarte

Fashion Editor: Martina Riebeck

Chi non ama la solitudine non ama neppure la libertà, perché si è liberi unicamente quando si è soli. Arthur Schopenhauer

Amo i solitari, i diversi, quelli che non incontri mai. Quelli persi, andati, spiritati, fottuti. Quelli con l’anima in fiamme. Charles Bukowski

La solitudine è indipendenza: l’avevo desiderata e me l’ero conquistata in tanti anni. Era fredda, questo sì, ma era anche silenziosa, meravigliosamente silenziosa e grande come lo spazio freddo e silente nel quale girano gli astri. Hermann Hesse

Siamo circondati dalla vita, non ce la faremo mai a capirla, così ci concentriamo a tracannare scotch dalla bottiglia. Jack Kerouac

ANDRÉS VELENCOSO @ SIGHTMANAGEMENT

