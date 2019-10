Moda: Tombolini rifà il look ai giocatori della Roma

Nuovo connubio tutto italiano tra moda e calcio. È quello nato tra la società Tombolini e il club calcistico della Roma. La società marchigiana, fiore all’occhiello del Made in Italy, sarà il nuovo fashion partner dei Giallorossi.

In particolare, la scelta per questa stagione calcistica 2019/20 è ricaduta sulla linea TMB Zero Gravity, collezione che unisce la ricerca in materia di eleganza sartoriale unita alla leggerezza.

I capi del brand italiano saranno indossati dal team durante le occasioni ufficiali del Club nella stagione, incluse le competizioni europee.

Nel kit fornito a ogni giocatore, manager e membro dello staff, insieme al vestito formale pensato per le occasioni istituzionali, se ne aggiunge infatti uno della linea ZG Running Washable per la prima squadra: capi in tessuto tecnico ideati per i giocatori, audaci in campo e pronti a un’eleganza leggera lasciati gli spogliatoi.

Abiti che riscrivono le regole del gioco dell’eleganza in chiave moderna, grazie alla tenuta termica e l’assoluta traspirabilità.

Completa la proposta, per la stagione 2019-20, il T-Way, impermeabile con cappuccio che diventa all’occorrenza sotto-giacca dell’abito Zero Gravity, e l’immancabile draghetto sul rever delle giacche, firma del brand. Il marchio TMB sarà visibile allo stadio Olimpico e sulle piattaforme digital del Club.