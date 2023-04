Minuti di cristallo

Chopard svela il nuovo L.U.C Full Strike Sapphire una meccanica d’eccellenza racchiusa in uno scrigno di zaffiro

A cura di Elisa Copeta

Per celebrare il 25° anniversario della collezione L.U.C, la Maison Chopard presenta un segnatempo senza pari: il L.U.C Full Strike Sapphire, parte della trilogia Sound of Eternity, primo orologio con ripetizione minuti la cui cassa è interamente realizzata in cristallo di corindone, più noto come zaffiro.

Non tutti sanno che lo zaffiro è uno dei materiali più resistenti al mondo, la sua durezza è infatti stimata a 9 sulla scala di Mohs, pari a quella del diamante. Oltre ai timbri del calibro certificato Cronometro L.U.C 08.01-L, l’intera cassa di 42,5 mm, la corona e il quadrante di questo modello sono ricavati da blocchi di zaffiro con una trasparenza che offre una vista a 360 gradi sul movimento. L’orologio è una delle creazioni più complesse di sempre: i 533 componenti del movimento sono disposti sulla platina a 148 altezze diverse grazie all’utilizzo di 83 strumenti. L’insieme di tutti questi elementi è certificato dal Punzone di Ginevra, una prima assoluta per un segnatempo non in metallo. Con i suoi timbri inalterabili, la ricchezza acustica del L.U.C Full Strike Sapphire raggiunge un livello di qualità eccezionale premiata con L’Aiguille d’Or del Grand Prix d’Horlogerie di Ginevra. È stato proprio Karl Friedrich Scheufele, co-presidente di Chopard, a testare il sistema sonoro di questo segnatempo con l’aiuto di Romain Boulandet, capo del Laboratorio di Acustica Applicata dell’HEPIA di Ginevra, e i fratelli musicisti ed esperti in acustica Renaud e Gautier Capuçon.



Edizione limitata a 5 esemplari, prezzo su richiesta.