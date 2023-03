Messika a sostegno delle donne in Libano

Con il lancio della nuova collezione Messika Care(s), la Maison di gioielleria francese si impegna ad aiutare i più poveri del Paese, devastato da molteplici crisi

Messika presenta Messika Care(s), collezione con cui la Maison si impegna ad aiutare le donne e i bambini del Libano, Paese che in questi ultimi anni sta affrontando grandi crisi economiche e sociali. Per ogni gioiello acquistato, la Fondazione Valérie Messika donerà 100 euro alla ONG CARE.

La ONG CARE, presente anche in Libano, è una organizzazione apolitica e aconfessionale, in prima linea da 75 anni contro la lotta alla povertà e alla disuguaglianza. CARE sostiene i più vulnerabili in più di 100 paesi , in particolare le donne, che sono le prime a subire discriminazioni. Grazie al suo team in Libano, l’organizzazione conosce perfettamente il campo d’azione ed è in grado di identificare rapidamente i bisogni delle persone e attivare un programma in linea con i valori della Fondazione Valérie Messika.

Il posto delle donne nella società, la loro indipendenza è sempre stato al centro dei pensieri di Valérie Messika. “Come imprenditrice, come madre, so come questo posto non si sia mai completamente acquisito. I determinismi sono ancora forti e purtroppo ci sono molte idee sbagliate. Lanciando questa fondazione un anno fa, volevo impegnarmi e agire in modo più concreto. Aiutando le donne più indigenti ed implementando l’educazione delle giovani ragazze come fattore chiave di emancipazione, stiamo contribuendo a costruire una società”, afferma.

Affinché questa azione abbia il maggior successo possibile Valérie Messika ha scelto il suo motivo iconico, il ‘Move’ (il suo diamante in movimento), in una taglia più piccola, che compare su due bracciali a catena in oro e diamanti e una collana a cordoncino in oro e diamanti. I bracciali sono disponibili in due misure per poter essere indossati sia dalle mamme che dai loro bambini, un vero simbolo di amore e di un forte legame familiare.

La collana della nuova collezione Messika Care(s)

I bracciali della collezione Messika Care(s)

