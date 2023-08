Mercedes-Benz, il ritorno di un’icona

La mitica Mercedes-Benz SL celebra 70 anni di sport, lusso e lifestyle con un nuovo modello, equilibrio perfetto tra sportività ed eleganza

Poco più di 70 anni fa Mercedes-Benz presentava una sportiva destinata a diventare una vera e propria leggenda. La casa automobilistica con la Stella era pronta ad ampliare il potenziale del marchio conquistando vittorie e successi nel Motorsport. Così è nata la prima Mercedes 300 SL, una sportiva da corsa ideata ed immaginata anche all’uso stradale. Poco dopo il suo debutto nel 1952, la 300 SL ottenne la doppietta nella 24 Ore di Le Mans e al Gran Premio del Giubileo sul circuito del Nürburgring si aggiudicò i primi 4 posti nella categoria delle sportive. A questa fortunata auto da corsa seguì la 300 SL Coupé, una versione sportiva di serie che, per le sue insolite ed indimenticabili portiere, venne soprannominata “Ali di gabbiano”. Grazie a questo inconfondibile dettaglio, nel 1999 una giuria di giornalisti del settore la elesse l’auto sportiva del secolo.

Oltre 70 anni di evoluzione hanno segnato il passaggio dal modello purosangue da corsa alla sportiva decappottabile di lusso: oggi la Nuova Mercedes-AMG SL guarda al futuro, coniugando la grinta della prima SL con il meglio dell’eleganza e l’eccellenza tecnologica che contraddistinguono tutti i modelli Mercedes. Tra le caratteristiche distintive della carrozzeria vi sono il passo generoso, gli sbalzi corti, il cofano motore lungo, l’abitacolo arretrato con parabrezza molto inclinato e una coda poderosa. Il design rispetta le proporzioni della SL che, unite ai passaruota sagomati e ai cerchi grandi in lega leggera a filo carrozzeria, conferiscono a questo modello un’immagine altamente sportiva. Di rilevanza vi sono anche i fari sottili a Led Digital Light e le luci posteriori a Led. Una configurazione degli interni 2+2 completamente nuova garantisce più spazio e una maggiore funzionalità, mentre i materiali pregiati utilizzati e la precisione delle rifiniture sono pensati per garantire il massimo del comfort. Per questo modello i designer Mercedes si sono ispirati alle linee minimaliste e ai materiali pregiati dell’abitacolo della 300 SL Roadster originale: il risultato è un connubio tra geometrie analogiche e un universo digitale per un effetto “iper-analogico”.

Tra gli highlights della Nuova Mercedes-AMG SL inclusi nella dotazione di serie vi sono il design dei sedili sportivi AMG a regolazione elettrica, i poggiatesta integrati negli schienali e l’Airscarf (sistema in cui le bocchette nei poggiatesta immettono un flusso d’aria calda nel vano passeggeri). Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il modello più performante della gamma, recentemente affiancato anche dalla versione 43, presenta un motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri in 2 livelli di potenza. I propulsori sono assemblati a mano secondo il principio “one man, one engine” nello stabilimento centrale di Affalterbach. Il potente propulsore della SL 63 4MATIC+ eroga 430 kW (585 CV) e mette a disposizione una coppia massima di 800 Nm sull’ampia fascia di regime compresa tra 2.500 e 4.500 giri/min, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,6 secondi, quasi un record, con una velocità massima di 315 km/h. Per la prima volta nei suoi quasi 70 anni di storia, la Mercedes SL è disponibile con quattro ruote motrici e la trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG è di serie per entrambi i modelli V8. I 6 programmi di marcia DYNAMIC SELECT AMG – Slippery, Comfort, Sport, Sport +, Individual e RACE – consentono di passare in un attimo da un assetto confortevole ad un settaggio altamente dinamico. Per il nuovo modello SL sono disponibili cerchi in lega leggera da 19, 20 o 21 pollici, ottimizzati sotto il profilo aerodinamico, che riducono la resistenza perché generano minori turbolenze.

Per quanto riguarda l’entertainment, il sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) permette di gestire numerose funzioni in modo intuitivo e di utilizzare i servizi digitali di Mercedes. Tra i punti di forza ci sono i comandi intuitivi da touchscreen (o con i pulsanti touch control sul volante), l’integrazione per smartphone di Apple CarPlay e Android Auto, l’impianto vivavoce via Bluetooth e l’autoradio digitale. Inoltre, con il MBUX i clienti hanno accesso ai servizi di connettività come il Live Traffic Information e la comunicazione Car-to-X, che forniscono al cliente dati sul traffico in tempo reale. Il nuovo modello di Mercedes SL diventa ancora più intelligente con il supporto di Mercedes “Me Connect”, che permette di utilizzare altre funzioni prima e dopo la marcia o durante il viaggio. Per abilitarle è sufficiente entrare nel portale “Mercedes Me” e collegare il roadster con il proprio account. La nuova Mercedes è disponibile con prezzi a partire da 140.678 euro per la SL 43 AMG e 204.661 euro per la SL 63 AMG.