La grandezza è nella semplicità, da “Mercati che fare”

I grandi, quelli che hanno costruito mondi che noi non avremmo neanche immaginato, hanno in comune la forza della semplicità. Fanno bene, sempre meglio, le cose semplici, e finiscono, nella semplicità, nel creare grandezza.

Ci sono molte abilità diverse che ogni persona deve sviluppare. Abilità che rendono la vita migliore di quanto non sia. Tuttavia non sono molti quelli che sono disposti a seguire percorsi in grado di portarli a fare ciò che serve davvero.

I “grandi” non raggiungono magicamente il loro status. La loro grandezza deriva dal fare cose uniche e speciali ogni giorno, sempre. E sapete quali sono le attività uniche e speciali che compiono?

Quelle di base, quelle normali, quelle che tutti danno per scontate. Ma non è per tutti. Quante persone conoscete in grado di sperimentare sé stesse in modo straordinario visto che non c’è una sola cosa durante la giornata che intraprendono in modo straordinario? In tutti i personaggi importanti che ho incontrato sulla mia strada, ho riscontrato una caratteristica comune: la semplicità.

Erano semplici anche in tutto ciò che a noi sembra banale, poco importante, e che perse di vista, ci allontano dalla virtù. Hanno una preparazione di base unica nel loro genere ed un approccio alla vita altrettanto profondo.

La loro maggior virtù è saper fare sempre meglio le cose semplici. Ennio Doris, ad esempio, non l’ho mai sentito allontanarsi dal mantra del suo approccio agli investimenti:

tempo di investimento corretto e coerente con l’obiettivo;

tipo di investimento coerente con il tempo d’investimento prescelto;

massima diversificazione possibile, in modo da cogliere tutte le opportunità possibili, riducendo al massimo i rischi.

I numeri dicono che l’indice della borsa mondiale MSCIW negli ultimi 35 anni ha reso mediamente l’ 8,35% all’anno. Chi, tra voi che state leggendo queste righe può vantare un tale risultato?

Nessuna scelta, massima diversificazione. Tutto talmente semplice che sembra impossibile da farsi. Tutti sono attratti dalle nuove mode, da chimere che, seducono, ma che non portano lontano.

E noi? Da che parte vogliamo stare?