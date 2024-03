Il testamento di Benjamin Franklin

Chiunque abbia letto un po’ di investimenti e finanza personale ha visto tabelle che spiegano il potere dell’interesse composto. La lezione è chiara: inizia a risparmiare presto e lascia crescere i tuoi soldi.

La storia ci supporta in tal senso attraverso l’esempio famoso di Benjamin Franklin.

Nel suo testamento creò due fondi separati di 1.000 sterline ciascuno per le città di Boston e Filadelfia. Il piano prevedeva che questi fondi sarebbero stati utilizzati per concedere una serie di prestiti di 10 anni agli artigiani in ciascuna delle due città a tassi di interesse del 5% ciascuno.

Dopo 100 anni di questo schema di prestito, 10/13 del fondo di ciascuna città sarebbero stati versati alla città, da utilizzare per qualche miglioramento civico. I restanti 3/13 sarebbero stati utilizzati per gestire lo stesso schema di prestito per altri 100 anni. Successivamente, tutti i soldi rimanenti sarebbero stati divisi tra le rispettive città e i loro stati.

Franklin ha calcolato quanto sarebbe stato speso in ciascuna città a 100 e 200 anni se tutto fosse andato secondo i piani.

Convertendo da sterline a dollari, all’epoca, le 1.000 sterline iniziali in ciascun fondo erano l’equivalente di 4.444,44 dollari. Dopo 100 anni al 5% di interesse composto, queste sarebbero state 584.449 dollari.

Secondo le disposizioni del testamento, da quella somma, 446.145 andrebbero alla città corrispondente e i restanti 138.305 avrebbero continuato ad accumularsi. Dopo altri 100 anni, ciò avrebbe raggiunto l’incredibile cifra di 18 milioni di dollari.

Al centenario, i fondi di Boston furono utilizzati per creare quello che oggi è chiamato Benjamin Franklin Cummings Institute of Technology.

Il Franklin Institute è stato concepito come un luogo per insegnare il tipo di abili artigiani a cui originariamente mirava il piano di prestito di Franklin. Oggi offre una varietà di diplomi associati e di laurea in materie come tecnologia ingegneristica, gestione delle costruzioni e tecnologia automobilistica. Serve un corpo studentesco diversificato, con molti studenti provenienti da ambienti economicamente svantaggiati: oltre il 61% degli studenti ha un reddito familiare inferiore a $ 30.000 all’anno.

Nel frattempo, a Filadelfia, i fondi del centenario furono usati per costruire un nuovo edificio per un’altra organizzazione che si chiamava anche Franklin Institute. Nonostante la somiglianza dei nomi, non c’è alcuna connessione tra i due. Il Franklin Institute di Filadelfia fu fondato nel 1824, inizialmente come una sorta di biblioteca di riferimento e società educativa, ma si trasformò in un museo della scienza. I fondi del bicentenario sono stati divisi, con circa il 75% destinato al Franklin Institute e il resto alla Philadelphia Foundation per creare i Benjamin Franklin Funds. Questi fondi fanno sovvenzioni a varie cause di beneficenza nell’area locale.

La lezione è servita. O no?!