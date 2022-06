Megatrend, oltre l’incertezza: la view di Eurizon

In un periodo dominato dall’incertezza come quello attuale, tra inflazione e crisi geopolitica in atto, fare delle scelte appropriate sui mercati finanziari è ancora più difficile. Una delle soluzioni migliori, per chi investe con un orizzonte temporale di lungo termine, è affidarsi a quei trend strutturali che accompagneranno lo sviluppo socioeconomico globale nei prossimi decenni. In questo senso, innovazione tecnologica ed evoluzione demografica rientrano tra quei temi che stanno già determinando importanti impatti sulla società e sulla vita d’ogni giorno.

Una strategia sposata in pieno da Eurizon, che propone al riguardo due fondi tematici (Eurizon Fund – Equity Innovation ed Eurizon Fund – Equity People, ndr), entrambi basati su un approccio sostenibile. Per approfondire il tema abbiamo intervistato Mariolina Esposito, fund manager Equity Research & Portfolio Management di Eurizon.

Fondi tematici, le caratteristiche

Le caratteristiche che rendono appetibili agli occhi degli investitori i fondi tematici sono quattro: prospettive di rendimenti più alti nel lungo periodo, portafogli più concentrati sui singoli temi, diversificazione per area geografica e settori industriali, tematiche importanti e semplici da comprendere.

“I megatrend sono forze dirompenti in grado di rivoluzionare l’economia, il modo di fare impresa e il nostro stile di vita – ha spiegato la fund manager di Eurizon – La rivoluzione tecnologica avviene a un ritmo esponenziale e viaggia di pari passo con l’evoluzione demografica. Entro il 2030 la popolazione globale crescerà di oltre un miliardo. La cura del pianeta in cui viviamo deve essere il faro per aspirare a un futuro migliore. I megatrend stanno trasformando non solo il nostro mondo, ma anche il nostro modo di investire. Le strategie di in- vestimento basate sui megatrend permettono di intercettare opportunità di crescita futura e di contribuire a un mondo più sostenibile”.

Dunque, in primo piano, la crescita dell’innovazione: qui si stima che i ricavi del mercato mondiale dell’Intelligenza Artificiale nel 2024 saranno intorno ai 3 trilioni di dollari. L’esperta ha approfondito la strategia della società sulla trasformazione digitale: “Abbiamo identificato in innovation un trend globale che avrà un notevole impatto nel corso dei prossimi anni. La rivoluzione tecnologica è già parte della vita di tutti i giorni. Le opportunità sono molteplici: le città si trasformano, la società è sempre più fondata sulla condivisione, la robotica e l’intelligenza artificiale trasformano il mondo intorno a noi. Eurizon Fund – Equity Innovation è un fondo globale focalizza- to sui megatrend che investe prevalentemente in azioni di settori legati all’innovazione tecnologica. Lo fa con un’analisi bottom-up, fondamentale, strategica e di momentum con l’obiettivo di identificare gli strumenti con il maggior potenziale di apprezzamento, in grado di beneficiare dei trend globali a lungo termine legati all’innovazione tecnologica. L’altro megatrend da monitorare, come dicevamo, è quello legato ai cambiamenti demografici: il 25% della popolazione di Usa ed Europa avrà più di 65 anni entro il 2050.

Un tema di grande rilievo, quindi, per chi investe: “Abbiamo identificato in people un trend globale che avrà un notevole impatto nel corso dei prossimi anni – ha proseguito Mariolina Esposito – L’evoluzione demografica porterà significativi cambiamenti nella società, insieme a criticità sia per i governi nazionali sia per le imprese. A questo trend sono strettamente connessi lo sviluppo tecnologico, il riequilibrio dei poteri economici e anche le nostre abitudini quotidiane. Eurizon Fund – Equity People è un fondo globale megatrend che investe in settori legati al benessere e all’evoluzione della popolazione come ad esempio l’invecchiamento, l’obesità e il comportamento dei millennials. Anche qui ci concentriamo principalmente sulla selezione di titoli azionari, dopo un attento lavoro di analisi”.

Anche in questa fase così complicata si può riuscire a coniugare i rendimenti con i target ambiziosi della sostenibilità: “Con questi fondi puntiamo alla crescita del capitale investito. Il team di gestione utilizza i criteri ESG come elemento principale della propria strategia – ha sottolineato l’esperta di Eurizon – Sono esclusi i titoli di emittenti o di settori con un profilo ESG basso o che sono coinvolti nel settore delle armi controverse. Il team di gestione inoltre si confronta attivamente con il management delle società in cui ha effettuato importanti investimenti con l’obiettivo di migliorare i rendimenti attesi mantenendo una forte attenzione alla sostenibilità”.

Insomma, i fondi tematici possono rivelarsi un’opzione estremamente valida per attraversare le turbolenze dei mercati finanziari in questo periodo. Perché a prescindere dall’evoluzione del contesto geopolitico e dal perdurare dell’inflazione su livelli elevati, i megatrend continueranno comunque a guidare l’evoluzione della società e dei nuovi modelli di business delle imprese, offrendo agli investitori l’opportunità di posizionarsi in prezioso anticipo su una potenziale crescita a lungo termine.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di maggio del magazine Wall Street Italia