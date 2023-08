Mediolanum International Funds, Briganti nuova responsabile marketing e comunicazione

Giro di poltrone nel mondo del risparmio gestito. Mediolanum International Funds, piattaforma europea di gestione patrimoniale del Gruppo Mediolanum, ha annunciato la nomina di Mariagrazia Briganti come nuova responsabile marketing e comunicazione. Con sede a Dublino, Mariagrazia risponderà direttamente a Luca Matassino, Chief Business Officer di Mediolanum International Funds.

Briganti assume un ruolo centrale nelle operazioni irlandesi di Mediolanum International Funds, dove supervisionerà lo sviluppo e l’implementazione di una strategia integrata di marketing e comunicazione per sostenere gli obiettivi di core business dell’azienda e migliorare le sue comunicazioni nei mercati chiave.

“L’ambizione di Mediolanum, il suo costante investimento nell’innovazione dei prodotti e la sua attenzione agli investitori finali mi rendono entusiasta di entrare a far parte dell’azienda. Non vedo l’ora di sostenere lo sviluppo del nuovo business e di contribuire alla storia di successo di MIFL nel fornire servizi di comunicazione eccellenti ai nostri clienti” ha dichiarato Mariagrazia Briganti.

Mariagrazia vanta oltre 20 anni di esperienza nella comunicazione e nel marketing nel settore dei fondi. Prima di entrare in MIFL, ha ricoperto per cinque anni il ruolo di Head of marketing EMEA South per T.Rowe Price, dove era responsabile delle comunicazioni di marketing end-to-end rivolte ai consulenti finanziari e degli operatori istituzionali e della fund selection, con una forte attenzione all’innovazione e alle comunicazioni digitali.

In precedenza ha lavorato per oltre 15 anni in Morningstar, dove ha ricoperto diversi ruoli chiave nella comunicazione prima di diventare senior marketing manager per l’area EMEA Sud.