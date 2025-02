Mediobanca Premier: cresce la rete di consulenti finanziari

Il 2025 parte sotto il segno della crescita per la rete dei consulenti finanziari Mediobanca Premier guidata da Duccio Marconi, che consolida la propria presenza su tutto il territorio nazionale, con l’ingresso di 30 nuovi professionisti che portano la rete a un totale di 660 consulenti. È quanto comunica la banca in una nota.

Debutto in Trentino

Nella nota societaria, la banca segnala l’ingresso di un nuovo team in Trentino-Alto Adige coordinato dal Network Manager Andrea Grobberio.

“Il Trentino – dichiara Duccio Marconi, Direttore Centrale Reti Consulenti Finanziari Mediobanca Premier – è una regione in cui la rete dei Consulenti Finanziari Mediobanca Premier non era ancora presente ed è quindi fonte di soddisfazione: un’ulteriore conferma del costante impegno nel continuo rafforzamento commerciale, garantendo una presenza capillare sull’intero territorio nazionale”.

Nel team coordinato da Hannes Pardeller, Group Manager per le città di Bolzano, entrano Andreas Epp, Simone D’Acquisto e Michela Delcuratolo tutti provenienti da Fineco Bank. A Rovereto si unisce Alberto Novo, proveniente da Fideuram.

Gli altri ingressi al Nord

Novità anche in Emilia-Romagna con l’ingresso a Rimini di un team di esperienza coordinato dal Group Manager Roberto Gabrielli, e composto da: Gianluca Chiarabini, Massimo Giani e Maurizio Morolli, tutti provenienti da Azimut. A Bologna, entra con il ruolo di Group Manager Pier Luigi Garulli proveniente da Fideuram, mentre a Imola si unisce Paolo Zevola (ex Banca BCC di Imola).

Il team lombardo si rafforza con l’ingresso di Sara Rossini (ex BPM) e Alberto Mentasti (ex Banca Investis) che entrano rispettivamente nei centri finanziari di Saronno e Varese mentre Antonio Galli (ex BNL) svilupperà la nuova piazza di Cantù. A Milano, entrano Riccardo Dubini (ex Banca Investis), Luca Restelli (ex BNL), Maurizio Rossi (ex Fideuram), e Pierluigi Trifance (ex Fideuram).

New entry anche a Lecco con l’ingresso di Stefano Puledda (ex BNL). In Piemonte, coordinato dall’Area Manager Maurizio Dainelli, ampliano la squadra di Torino Paolo Mottino, Massimiliano Siviero, Stefano Calvi e Luca Borri, quest’ultimo in qualità di Group Manager, tutti provenienti da Fineco.

Nell’ambito del progetto Mediobanca Premier New Generation, volto a inserire giovani talentuosi, entra inoltre Irene Testa, contribuendo allo sviluppo della piazza di Torino. La Liguria si rafforza con l’ingresso a Genova di Paolo De Lisio (ex Fineco).

In Toscana, la squadra di Firenze dà invece il benvenuto a Leonardo Stampa (ex Fideuram). In Umbria, Andrea Locchi (ex Banca Generali) si unisce alla squadra di Perugia, mentre in Abruzzo, a Pescara, entra Claudia D’Egidio (ex Unicredit).

In crescita anche il Sud Italia

Infine, cresce anche il Sud Italia: in Sicilia entra Giuseppe Navetta (ex Credem) che andrà a rafforzare la piazza di Palermo, mentre in Basilicata fa il suo ingresso Claudio De Canio (ex Banca Patrimoni Sella), che avrà il compito di sviluppare la piazza di Potenza.