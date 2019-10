Manovra, Ue chiede chiarimenti. Disco verde su carcere evasori e stretta contanti

Dopo oltre due ore e mezza di vertice, il governo trova la quadra sul decreto fiscale, inserendo in manovra il carcere per gli evasori e il via alla stretta sui contanti e il bonus befana. Nello specifico, per quanto riguarda l’estensione del pagamento con il Pos – e le multe, in questo caso, che scatteranno per gli inadempienti – e l’abbassamento a 2mila euro del limite per l’utilizzo del contante, entrambe le misure slittano a luglio.

Non è tuttavia messa la parola fine alle discussioni nella maggioranza sulla Legge di Bilancio. Restano ancora da definire i nodi della flat tax e delle partite Iva.

In arrivo lettera di chiarimenti dall’Ue

Nel frattempo, l’Ue ha chiesto chiarimenti sulla manovra. In attesa che il governo dia il via libera definitivo sul testo, si attende nelle prossime ore da parte della la Commissione europea una lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza presentata la scorsa settimana. Da quanto si apprende non sarebbero in discussione né l’impianto né i saldi della manovra, come successo l’anno scorso per esempio, ma Bruxelles si è limitata a chiedere chiarimenti e ulteriori approfondimenti su alcune misure di copertura. La missiva è stata inviata anche negli anni passati, nel 2014, nel 2016, nel 2017 e nel 2018.

Per i grandi evasori si rischia carcere fino a 8 anni

Tornando al carcere per gli evasori, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha annunciato che si passerà “da un minimo di 4 anni a un massimo di otto anni” di carcere per i grandi evasori partendo da una “somma evasa di 100mila euro”.

Per quanto riguarda infine le modifiche al regime fiscale delle partite IVA, Luigi di Maio, ha spiegato, che “le nuove regole per limitare gli abusi erano state fortemente volute dal ministero dell’Economia. Ora arriverebbe il divieto di cumulo per chi guadagni oltre 30mila euro da lavoro dipendente, mentre salterebbe il calcolo analitico del reddito su cui applicare la tassazione forfettaria ma i Cinque stelle vorrebbero far saltare anche il tetto alle spese per investimenti.