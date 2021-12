Lira turca sull’ottovolante. Erdogan parla alla Nazione

Dalle stelle alle stalle: è una corsa sulle montagne russe quella che sta facendo nelle ultime ore la lira turca che dal crollo passa al rimbalzo in poche ore. La valuta del paese ha toccato un nuovo massimo giornaliero di 11,0935 per dollaro nelle prime contrattazioni di martedì – guadagnando fino al 20% contro il biglietto verde – ma in seguito ha ridotto alcuni di quei guadagni per scambiare a 12,77 per arrivare oggi a scendere di oltre il 40% contro il dollaro.

Quando la svalutazione ha superato il 5%, la Borsa di Istanbul ha sospeso momentaneamente le negoziazioni come aveva già fatto la scorsa settimana per tentare di limitare i danni provocati dal crollo della moneta turca.

A innescare il rally le parole del presidente Recep Tayyp Erdogan che in un discorso alla nazione ha delineato i passi da compiere per garantire i risparmi in lire, dicendo che il governo interverrà e compenserà le perdite dei depositi se il loro valore contro le valute forti cade oltre i tassi di interesse fissati dalle banche. In sostanza se la perdita di valore della lira dovesse superare gli interessi pagati sui depositi la differenza sarà compensata dallo Stato, in sostanza posto a carico quindi di tutta la collettività.

“I nostri cittadini non saranno schiacciati dai tassi di interesse”, ha affermato Erdogan menzionando una “guerra di indipendenza economica” e promettendo di abbassare l’inflazione che si attesta sul 21,3% su base annua anche se i dati ufficiali sono contestati dall’opposizione secondo cui l’aumento dei prezzi sarebbe più alto. “In quanto musulmano continuerò a fare ciò che è necessario come richiesto dal decreto divino (Nass)” ha affermato il presidente turco

Lira turca, cosa pensano gli analisti

Dettagli concreti sul piano del presidente ancora non sono noti e gli analisti sono scettici. Secondo gli osservatori difatti si tratta di una sorta di rialzo dei tassi mascherato che tuttavia mette a rischio le finanze pubbliche del paese.