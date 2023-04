Lionel Messi, il nuovo volto di Louis Vuitton

La maison francese presenta “Horizons Never End”, la nuova campagna di viaggio con protagonista la leggenda del calcio Lionel Messi A cura di Redazione Wall Street Italia

Louis Vuitton presenta la sua ultima, entusiasmante campagna di viaggio – Horizons Never End – con un protagonista d’eccezione: il campione del mondo Lionel Messi è il volto delle nuove immagini che presentano la collezione di valigie Horzion disegnata da Marc Newson.

In una serie di immagini scattate dal fotografo e regista Glen Luchford, la leggenda del calcio appare seduta in un terminal aeroportuale, con le gambe distese sulla sua valigia Horizon. In un’altra immagine, Messi siede sull’iconico baule Louis Vuitton posizionato tra gli aerei della pista dell’aeroporto, pronto a partire per avventure lontane, sempre con il suo bagaglio Horizon.

Marc Newson, uno dei designer industriali più influenti del nostro tempo, ha aiutato ha aiutato Louis Vuitton a ridisegnare l’Arte del Viaggio dal 2014. La sua prima collaborazione è avvenuta con la collezione Celebrating Monogram, per la quale ha creato lo zaino contemporaneo per eccellenza, in colori vivaci e divertenti. Da allora ha disegnato e progettato molti elementi essenziali per il viaggio, tra cui il bagaglio a mano ultraleggero Horizon Soft in maglia termoformata nel 2019 e un’elegante nuova edizione della valigia Pégase nel 2022.

Presentata per la prima volta nel 2016, l’iconica collezione Horizon di Marc Newson ha segnato una vera e propria pietra miliare nella valigeria Louis Vuitton per il suo design ingegnoso, la sua resistenza e la sua funzionalità. Le valigie ultraleggere in mesh composito modellato sono rivestite in tela Monogram o Damier appositamente sviluppata e caratterizzate da dettagli in pelle naturale, un omaggio alla tradizione nella realizzazione dei bauli della maison.

Le immagini della campagna “Horizons Never End” di Louis Vuitton con protagonista Lionel Messi