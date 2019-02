L’indicatore prezzi per volumi – Analista Simone Rubessi

Ti piacerebbe sapere se i trend rialzisti o ribassisti sono accompagnati da volumi importanti ? Da oggi è possibile con l’indicatore dei prezzi per volumi. Nell’immagine si nota l’indicatore e la sua media mobile, la cui rottura indica che un trend è supportato da un fondamentale forte come può essere questo. Non esiste che una tendenza forte non venga supportata da volumi importanti.

Vi consiglio di dare sempre uno sguardo ai fondamentali, SE NON CI CREDI GUARDA QUESTO MIO ARTICOLO DI CIRCA UN ANNO FA: https://www.wallstreetitalia.com/lindicatore-prezzi-per-volumi-2/.

Medio periodo FSTE MIB

I prezzi nella giornata di ieri hanno rimbalzato, a mio avviso ….OMISSIS…

