Le tre grandi scommesse di Warren Buffett per il 2023

Con la fine del 2022, molti investitori hanno imparato a proprie spese che le azioni non sempre salgono. Il Dow è sceso del 10%, l’S&P 500 è crollato del 20%, mentre il Nasdaq ha lasciato sul terreno ben il 33%.

In vista del 2023 rimane una grande sfida: l’atteggiamento ancora da falco della Fed. L’ultimo dato sull’inflazione si è attestato al 7,1% a novembre, in calo rispetto al picco del 9,1% di giugno, ma ancora alto.

In questo contesto difficile, potrebbe essere saggio prestare attenzione a un investitore che ha generato enormi rendimenti attraverso i cicli economici, compresi i periodi di tassi di interesse elevati: Warren Buffett.

Dal 1965 al 2021, la sua Berkshire Hathaway ha realizzato guadagni annui del 20,1%, battendo nettamente i rendimenti annui composti dell’S&P 500, pari al 10,5% nello stesso periodo. Ecco quali sono le tre più grandi azioni nel portafoglio di Buffett, destinate a rimanere anche nel 2023.

Apple

Nessuno che spenda 1.600 dollari per un iPhone 14 Pro Max completamente accessoriato lo definirebbe un furto. Ma i consumatori amano comunque spendere per i prodotti Apple.

Anche se la concorrenza offre dispositivi più economici, milioni di utenti non vogliono vivere al di fuori dell’ecosistema Apple. Ciò significa anche che, in caso di aumento dell’inflazione, Apple può trasferire i costi più elevati alla sua base di consumatori globali senza preoccuparsi troppo di un calo del volume delle vendite. Oggi Apple è la più grande partecipazione pubblica di Buffett e rappresenta circa il 38% del portafoglio di Berkshire per valore di mercato. Naturalmente, l’aumento del prezzo delle azioni Apple è una delle ragioni di questa concentrazione. Negli ultimi cinque anni, le azioni del colosso tecnologico sono salite di oltre il 200%.

Bank of America

Bank of America è la seconda maggiore partecipazione pubblica di Buffett, con il 10,4% del portafoglio. Il titolo merita oggi l’attenzione degli investitori per un motivo molto semplice: mentre molti settori temono l’aumento dei tassi di interesse, le banche lo attendono con ansia.

Le banche prestano denaro a tassi più alti di quelli che prendono in prestito, intascando la differenza. Quando i tassi d’interesse aumentano, lo spread di guadagno di una banca si allarga. E si dà il caso che Bank of America abbia aumentato i suoi pagamenti agli azionisti.

A luglio, Bank of America ha aumentato il suo dividendo trimestrale del 5%, portandolo a 22 centesimi per azione, dopo l’aumento del dividendo del 17% del luglio 2021. Al prezzo attuale del titolo, la banca offre un rendimento annuo del 2,7%.

Chevron

Sebbene il 2022 sia stato un anno terribile per il mercato azionario nel suo complesso, non tutte le società sono in crisi. I produttori di petrolio, ad esempio, continuano a registrare profitti e flussi di cassa a pioggia.

Non è difficile capire perché. Anche se il settore petrolifero è ad alta intensità di capitale, tende a fare molto bene nei periodi di alta inflazione. Buffett non si lascerà sfuggire questa opportunità. Una delle sue grandi mosse nel 2022 è quella di puntare su Chevron che rappresenta la terza maggiore partecipazione pubblica di Berkshire, con una quota del 9,1%.

Nel terzo trimestre, Chevron ha registrato un utile di 11,2 miliardi di dollari, con un aumento dell’84% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le vendite e gli altri ricavi operativi hanno totalizzato 64 miliardi di dollari nel trimestre, con un aumento del 49% rispetto all’anno precedente.