Le ricerche del magazine Wall Street Italia

WALL STREET ITALIA GIUGNO 2019

La ricerca di Assogestioni commissionata a Finer (clicca qui per leggere il documento) che ha coinvolto allo stesso tempo e domanda (investitori finali) e offerta (consulenti finanziari, private banker, bancari e gestori) sul tema della sostenibilità adesso di grande attualità che sembra ridisegnare l’offerta dell’industria della gestione del risparmio in Italia e non solo.

L’articolo completo, in cui è stata utilizzata la ricerca, è stato pubblicato sul numero di giugno del magazine Wall Street Italia.

WALL STREET ITALIA MAGGIO 2019

La ricerca Investor Pulse di BlackRock (clicca qui per leggere il documento) descrive l’atteggiamento degli italiani nei confronti del proprio futuro finanziario. L’articolo completo in cui è stata utilizzata la ricerca è stato pubblicato sul numero di maggio del magazine Wall Street Italia.

Il report Digital Wealth Management realizzato da PwC, in collaborazione con il Politecnico di Milano, (clicca qui per leggere il documento) descrive la composizione degli investimenti degli italiani e i possibili sviluppi dei servizi digitali di consulenza finanziaria. L’articolo completo in cui è stata utilizzata al ricerca è stato pubblicato sul numero di maggio del magazine Wall Street Italia.