Le persone al centro dell’innovazione

Si svolgerà il 27, 28 e 29 novembre, nei nuovi spazi dell’Allianz MiCo South Wing la 9ª edizione dell’evento organizzato da Abi, punto di riferimento per la svolta tech nell’industria dei pagamenti

Ci siamo. Da domani mercoledì 27 a venerdì 29 novembre all’Allianz MiCo, va in scena la 9ª edizione del Salone dei Pagamenti promosso dall’ABI e di cui Wall Street Italia è media partner, evento di riferimento per l’innovazione nell’industria dei pagamenti, dei servizi finanziari e del fintech in Italia.

La crescita continua.

Dopo otto edizioni che hanno visto una crescita progressiva di aziende partner e di pubblico (13.000 i visitatori nel 2023, con 140 aziende coinvolte e oltre 400 relatori nelle 80 sessioni e workshop di approfondimento), quest’anno il Salone pensa ancora più in grande, a partire dalla location: l’evento verrà ospitato nella nuova area della South Wing dell’Allianz MiCo (accesso da viale Eginardo), con un auditorium da 1.600 posti, le numerose sale in grado di accogliere in contemporanea circa 1.800 persone e 10.000 mq di spazio espositivo che renderanno ancora più facile e coinvolgente la visita agli stand delle aziende e dei partner che, come ogni anno, potranno approfittare della vetrina globale del Salone per presentare le proprie novità e organizzare iniziative di networking.

La rivoluzione tech.

Tre giornate durante le quali si incontrano e confrontano i principali protagonisti dell’innovazione nel mondo dei pagamenti, portando esperienze, idee e soluzioni che spaziano dall’attualità ai temi specialistici. Sono infatti 7 le aree tematiche che quest’anno guidano le sessioni e i workshop previsti.

Si parlerà anzitutto dei pagamenti nel futuro. In un complesso contesto macro-economico, con l’evoluzione della concorrenza sempre più globale e della regolamentazione, il settore si sta trasformando con il tech e l’intelligenza artificiale. Tali innovazioni tecnologiche stanno rivoluzionando l’offerta e la modalità di fruizione dei servizi di pagamento, aumentando le opportunità ma anche i rischi.

L’importanza delle persone.

I pagamenti possono essere il motore della rivoluzione socio-economica sostenibile, una rivoluzione che rimetta le persone al centro di tutto. Dalla crescente sensibilità Esg (con i pagamenti digitali si azzera il consumo della carta), all’inclusione digitale e finanziaria delle diverse generazioni, alla necessità di sostenere lo sviluppo socio-economico anche attraverso nuove competenze e professioni.

Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario dell’Abi e presidente di AbiServizi, ha spiegato al riguardo: “Qui c’è la possibilità di sperimentare, di toccare con mano, le tante innovazioni che tra poco saranno di uso comune per tutti noi, clienti delle banche e dei prestatori di servizi di pagamento, sia come clientela famiglia sia come clientela business. Dopo i successi degli anni scorsi, la nona edizione del Salone si pone nuove sfide. Si parlerà di temi come la revisione della Psd2, i pagamenti istantanei, l’euro digitale, la lotta contro le frodi, per la tutela della privacy dei consumatori, le innovazioni come volano dell’inclusione, le sperimentazioni e i punti di attenzione dell’intelligenza artificiale. Focus specifici riguarderanno anche le novità sull’identità digitale europea”.

Insomma, un evento utile per capire quali sono i trend emergenti che dai servizi di pagamento generano impatto e innovazione nei vari contesti e nella vita delle persone.

