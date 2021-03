Laura Biagiotti rende omaggio alla danza con ‘Age of Women’

Eleonora Abbagnato e il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma interpreteranno la ‘Age of Women’ di Laura Biagiotti

A cura di Margherita Calabi

L’appuntamento è per sabato 20 marzo alle ore 18:00, quando Lavinia Biagiotti svelerà sui propri canali social, sul sito www.laurabiagiotti.com e sui canali social del Teatro dell’Opera di Roma il video Laura Biagiotti Age of Women – The Ballet.

Lavinia Biagiotti con Eleonora Abbagnato e il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma

L’étoile Eleonora Abbagnato danzerà insieme a sei ballerine del Teatro dell’Opera di Roma all’Ara Pacis, un luogo fortemente evocativo e significativo: simbolo dell’inizio di una nuova era di prosperità, dove si intreccia una trama tra passato e futuro. Le ballerine del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma sono vestali che propiziano questo nuovo inizio indicando, con grazia e dinamismo, la via del cambiamento.

Questo è un altro importante momento tra il Gruppo Biagiotti e il Teatro dell’Opera di Roma che vuole rappresentare ancora una volta un segno di rinascita e un forte credo nella bellezza e nella cultura. Così, la moda, la danza e l’arte si uniscono in un movimento creativo di libertà e di rinascita.

Eleonora Abbagnato

