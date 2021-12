La variante sudafricana corre ma è molto meno grave della Delta

Parte della cautela nell’interpretare il rapporto del Dr. Abdullah è che i numeri in esso contenuti sono piccoli, i risultati non sono stati sottoposti a revisione paritaria e non sa quanti dei pazienti avevano Omicron, al contrario di altre varianti del coronavirus – sebbene il governo abbia riferito la scorsa settimana di aver già rappresentato i tre quarti dei campioni di virus in Sud Africa.

Il dottor Abdullah ha riconosciuto questi inconvenienti e ha notato che potrebbe esserci un ritardo tra la prima comparsa di Omicron e un aumento delle malattie gravi e dei decessi. Ma finora, nonostante l’enorme aumento dei casi, i decessi per Covid non sono aumentati in Sudafrica.