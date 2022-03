La moto riparte da Zero

Design ultramoderno e tecnologia avanzata per un’esperienza di guida 100 % elettrica

A cura di Motori.it

Combinando le migliori caratteristiche delle moto tradizionali con la tecnologia più all’avanguardia della Silicon Valley, Zero Motorcycles produce moto elettriche ad alte prestazioni. Concepita come un’idea ambiziosa in un garage di Santa Cruz in California, l’azienda è cresciuta fino a raggiungere in breve tempo una fama internazionale.

Il modello più recente è la Zero FXE: una moto avveniristica, il cui design è stato affidato a Bill Webb del pluripremiato studio di progettazione Huge Design di San Francisco. La Zero FXE riprende alcuni elementi delle moto classiche e li unisce alle linee minimaliste tipiche delle moto elettriche. I componenti di costruzione sono di altissima qualità, di serie sono previsti il display full color per la strumentazione e i fari led anteriori e posteriori. Progettata per essere leggera, agile e per un’esperienza di guida entusiasmante, questo nuovo modello è spinto dal motore ZForce 75-5. Quest’ultimo presenta una configurazione a magnete permanente che migliora sensibilmente le prestazioni in condizioni di guida estreme e consente di raggiungere velocità sostenute (con una potenza massima di 34 Kw e una coppia di 106 Nm, la FXE è in grado di raggiungere una velocità massima di 137 km/h). Caratteristica non indifferente: il motore brushless non richiede un sistema di raffreddamento a liquido o ad aria forzata e nessun intervento di manutenzione ordinaria. Il sistema operativo proprietario Cypher Operating System II funge invece da hub per l’integrazione di tutti i sistemi della moto offrendo al motociclista un’ampia gamma di personalizzazioni e tracciamenti che permettono di monitorare e fornire in tempo reale i parametri di funzionamento.

L’autonomia nel ciclo urbano è di circa 160 km, che si riducono a 120 km nel caso di un utilizzo fuori porta. I tempi di ricarica, considerata la capacità massima del pacco batterie pari a 7,2 kWh, spaziano da 1 a poco più di 3 ore in funzione dell’allacciamento prescelto. La FXE, realizzata anche nella versione depotenziata da 11 Kw per i possessori di patente A1, è disponibile presso i concessionari Zero Motorcycles a partire da 13.990 euro.