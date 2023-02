La Five Padel Cup sbarca a Montecarlo

Da qualche anno è padel mania: le città sono piene di campi da gioco dedicati allo sport – considerato un mix tra il tennis e lo squash -, che sta avendo un grande successo in tutto il mondo. Il prossimo rendez-vous per gli appassionati è a Montecarlo, città che ospiterà la prima edizione della Five Padel Cup dal 17 al 19 Aprile 2023.

Un torneo-evento esclusivo e inclusivo, all’insegna del divertimento. Saranno molte le iniziative organizzate nell’arco di tre giorni, tra Montecarlo e la magnifica Eze, pensate per offrire un’esperienza memorabile ai partecipanti e ai tutti i brand partner (la 5 Padel Cup nasce dalla sinergia tra le diverse realtà del Gruppo BSG Srl: la storica centrale mediaindipendente, Padel Media Communication ed Excellere, settore dedicato agli eventi). Non tutti sanno che il padel esiste dagli anni ’60 grazie al magnate messicano Enrique Corcuera che decise di costruire un campo da tennis nella sua dimora: trattandosi di uno spazio limitato per un tradizionale terreno di gioco scelse di sfruttare un’area delimitata da alcune murature con delle reti metalliche per impedire alla palla di uscire dal campo. A Montecarlo, sarà Roberto Agnini, direttore tecnico padel del Circolo Canottieri Aniene, ad occuparsi della direzione organizzativa dei tornei insieme ad Alessandro Tinti, giocatore di padel in Nazionale nei Mondiali del 2021 e da anni ai vertici del padel italiano e a Simone Iacovino, stella nascente nonché atleta vicino alla squadra azzurra.