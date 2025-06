Julius Baer sbarca in Italia: apre prima sede a Milano, la guida a Roberto Coletta

Il gruppo bancario svizzero Julius Baer rafforza la propria presenza in Italia. La banca ha ricevuto le approvazioni normative per l’apertura di una succursale a Milano dedicata ai clienti Ultra-High e High Net Worth, oltre che ai family office. A guidare la nuova sede sarà Roberto Coletta, manager di lunga esperienza nel wealth management in arrivo da Deutsche Bank, con l’obiettivo di consolidare la strategia di espansione della banca nel mercato italiano.

Indice Julius Baer cresce nel mercato italiano

Roberto Coletta è stato nominato responsabile della nuova sede italiana: entrato a far parte di Julius Baer nel settembre 2024, proviene da Deutsche Bank, dove, dal 2022, era responsabile del Private Bank Italy e membro del Consiglio di amministrazione di Deutsche Bank Italy. Prima di entrare in Deutsche Bank nel 2019, ha lavorato sei anni per Credit Suisse, dove da ultimo ha ricoperto la posizione di responsabile UHNWI Market Area Italy. Coletta avrà sede a Milano e riporterà a Falk Fischer, ceo di Banca Julius Baer Europe.