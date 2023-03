Julia Roberts torna a sorridere per Chopard

L’attrice statunitense è la protagonista della nuova campagna della Maison firmata da James Gray e Alasdair McLellan

A cura di Redazione Wall Street Italia

Il sorriso più famoso del cinema (e una delle donne più affascinanti del mondo) torna a sorridere per Chopard: Julia Roberts, volto delle collezioni Happy Sport e Happy Diamonds dal 2021, è da oggi la musa di tutte le collezioni di orologeria da donna e di gioielleria della Maison. E come celebrare questo legame se non con una campagna speciale, orchestrata da James Gray, incentrata sul mondo del cinema?

Nei dodici videoclip che saranno svelati dal 20 marzo 2023 (giornata internazionale della felicità), il regista ha colto tutta l’audacia, il carattere sbarazzino e l’umanità che fanno di Julia Roberts un’icona contemporanea. Questi video sono abbinati a una nuova campagna pubblicitaria, scattata dal fotografo Alasdair McLellan, dove il sorriso più celebre del cinema incarna con grande solarità tutto ciò che rende unico Chopard: virtuosismo, joie de vivre e quello spirito che la Maison ama definire “Feel-Good”. L’energia positiva di Julia Roberts mira a dare a tutte le donne un’irriducibile fiducia in sé stesse: gli orologi e i gioielli di Chopard scelti dall’attrice sono infatti talismani che simboleggiano una donna realizzata.

Chi non ha mai sognato di sbirciare dietro le quinte di una produzione hollywoodiana? Il celebre behind the scenes, quegli sguardi fuori campo che non si vedono ma che fanno tutto il fascino di un set cinematografico, tutti questi attimi preziosi sono stati catturati da James Gray nella campagna Chopard Loves Cinema.

Il video teaser della campagna “Chopard Loves Cinema” con Julia Roberts

Caroline Scheufele, co-presidente e direttrice artistica di Chopard ha commentato: “Dopo la nostra campagna Happy Diamonds per la regia di Xavier Dolan nel 2021, che inscenava una Julia Roberts magnetica e volteggiante, immagine della felicità pura, immediata e comunicativa che è al centro dello spirito Chopard, questa nuova serie amplia lo spettro di questo primo capitolo. Oggi, sveliamo un’altra sfaccettatura della nostra identità, il sentimento Feel-good: la fiducia in sé stessi che proviene da un gioiello o da un orologio Chopard palpita nell’aria infondendo energia positiva a tutto l’universo attorno a sé”.

Julia Roberts in piena azione, dà il meglio di sé dietro la telecamera, scherzando con chi le sta vicino. Lavora a maglia, ha la parola giusta per tutti, indossa le sneakers sotto ad abiti glamour, prende le redini della telecamera e interrompe le prove per coccolare il suo cane Myrtle che le salta sulle ginocchia. Con indosso i suoi gioielli Chopard e con tutta la sicurezza che le infondono, Julia Roberts contagia le riprese con la sua magia. Prestandosi a questo gioco a metà strada tra improvvisazione e sceneggiatura, l’attrice ricorda il momento più bello del Festival di Cannes, nel 2016, con Chopard: “La mia prima volta al Festival, ero in ritardo. Ricordo che qualcuno continuava a cucirmi il vestito correndomi dietro in corridoio, fino all’ascensore. Mi sono detta ‘è un classico’. È stato un vero momento ‘100% Cannes’”.

Vincitore di diversi riconoscimenti internazionali, James Gray conta nella sua filmografia ben cinque lavori selezionati in concorso al Festival di Cannes; il regista si è sempre impegnato a porre i rapporti umani al centro del caleidoscopio di soggetti dei suoi film, da Little Odessa, il suo primo lungometraggio diventato subito un cult a C’era una volta a New York, fino al più recente Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse, presentato nel 2022 al Festival di Cannes.

Il regista confida: “Julia Roberts è donna come non ve sono tante: una vera star del cinema. Inoltre, è dotata di uno straordinario senso dell’umorismo e, per alcuni versi, non ha lasciato che il suo status di leggenda le montasse la testa. Non mi lascerei mai sfuggire una possibilità di lavorare con lei. Siamo amici, ci rispettiamo e ci vogliamo bene. Le mie giornate prendono subito un’altra piega quando la faccio sorridere. Al lavoro, è sempre un piacere, l’occhio della cinepresa le è amico tanto quanto lo sono io! Tanto Julia quanto Chopard incarnano alla perfezione la felicità e poter lavorare a questa campagna è stata una straordinaria opportunità.”

Il behind the scenes della campagna “Chopard Loves Cinema” di James Grey con Julia Roberts

Il behind the scenes della campagna “Chopard Loves Cinema” di James Grey con Julia Roberts

Julia Roberts, musa di tutte le collezioni di Chopard