JPMorgan rispolvera le filiali bancarie per i clienti milionari

JPMorgan Chase ritiene di aver trovato la formula giusta per gestire i capitali dei milionari americani. Non si tratta di un nuovo prodotto finanziario, di un software all’avanguardia o di un bonus accattivante per nuovi clienti. La vera novità è una rivisitazione di un concetto tradizionale: la filiale fisica. Il tutto accompagnato da nuovi standard di servizio che rappresentano il cuore della sua strategia.

JP Morgan apre 14 nuovi filiali dedicate al wealth management

La banca d’affari americana sta aprendo 14 nuove filiali con un nuovo formato – tutte ereditate dall’acquisizione di First Republic nel 2023 – in alcune delle aree più prestigiose di New York, California, Florida e Massachusetts, tra cui Napa, Palm Beach e Wellesley Hills.

Si tratta di una mossa strategica per convincere gli americani più abbienti – molti dei quali già utilizzano conti correnti o carte di credito Chase – che JPMorgan è pronta a gestire anche i loro patrimoni milionari.

JPMorgan è già la prima banca degli Stati Uniti per depositi e attivi, e vanta una posizione dominante in settori molto diversi tra loro, come il trading di Wall Street e le carte di credito al consumo. Tuttavia, uno dei pochi ambiti in cui non è ancora leader è quello della gestione patrimoniale, dove rivali come Morgan Stanley e Bank of America sono più avanti.

Secondo Jennifer Roberts, CEO di Chase Consumer Banking, circa la metà dei 19 milioni di famiglie benestanti americane ha già un rapporto con JPMorgan, ma la banca gestisce solo il 10% dei loro investimenti.

“Abbiamo un’enorme opportunità di convincere questi clienti ad affidarci anche la gestione del loro patrimonio, oltre ai loro depositi”, ha spiegato Roberts in un’intervista recente.

Come si caratterizzano le nuove filiali

Grazie anche all’integrazione di First Republic – storicamente specializzata nel servire famiglie ad alto reddito nelle zone costiere – JPMorgan ha deciso di lanciare un nuovo livello di servizio, supportato da nuove filiali fisiche, che ora sono 14 ma che arriveranno a 31 entro la fine del prossimo anno. Il servizio ha anche una sua app di mobile banking, ma il vero punto di forza è l’esperienza in presenza: a differenza delle filiali Chase tradizionali, dove il cliente interagisce con più figure diverse, i clienti Private Client hanno un unico referente dedicato.

“First Republic era eccellente nel fornire un servizio di tipo concierge: se avevi un problema, una persona se ne occupava interamente per te,” ha spiegato Roberts come riporta un post di Cnbc. “Con questa nuova esperienza vogliamo offrire un livello di servizio più elevato, simile a quello che ci si aspetta in un hotel di lusso.”

L’accesso al servizio richiede almeno 750.000 dollari tra depositi e investimenti, anche se l’obiettivo, precisa Roberts, è attrarre clienti con disponibilità tra i 2 e i 3 milioni di dollari.

Fino a ora, le due filiali flagship di New York e San Francisco, inaugurate alla fine dello scorso anno, non hanno ancora registrato un grande afflusso di visitatori, ammette Roberts. “Il nostro problema principale è che le persone non entrano perché non sanno bene cosa siano queste filiali,” spiega Roberts. “Dobbiamo solo far conoscere di più questa novità.”