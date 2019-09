IwBank Private Investments, sei new entry nella rete dei consulenti

Si potenzia la rete dei consulenti finanziari di IWBank Private Investments. La banca del gruppo UBI Banca specializzata nella gestione degli investimenti di individui e famiglie, guidata dal direttore generale Dario Di Muro, vede l’ingresso di sei nuovi professionisti, abilitati all’offerta fuori sede.

Questi ingressi – si legge in una nota del gruppo – accomunati da una significativa esperienza maturata nel settore della consulenza finanziaria, si uniscono ai circa 700 Consulenti Finanziari della Rete di IWBank Private Investments.

Più nel dettaglio, proveniente da Banca Fideuram fa il suo ingresso in IWBank Private Investments Giuseppe Di Battista, che opererà nell’area di Pescara, mentre da Deutsche Bank arriva Valerio Ferroni – che opererà nell’area romana. Nella zona di Vigevano (PV) svolgerà la sua attività Andrea Linadea, proveniente da Banca Mediolanum, mentre Loredana Perri e Sabrina Cecconi Meloni, provenienti rispettivamente da Fineco e San Paolo Invest, saranno attive l’una nella provincia di Lucca e l’altra nell’area di Perugia.

Proveniente da Deutsche Bank anche Domenico Gifuni che, in qualità di Network Development Manager, svolgerà un’attività di sviluppo della Rete sul territorio, prevalentemente in Sud Italia.

“Questi importanti ingressi rappresentano la conferma dell’attrattività della nostra Banca per professionisti di alta fascia che ci riconoscono un modello di business incentrato sulla figura del consulente finanziario libero di operare nell’interesse esclusivo dei propri clienti e indipendente sia da logiche di budget sui prodotti che da politiche preferenziali in tema di livelli commissionali. IWBank Private Investments è una realtà in continua evoluzione, capace di distinguersi per la forte attenzione all’evoluzione tecnologica, sempre posta al servizio del Consulente Finanziario, e per le consolidate sinergie con una delle maggiori realtà bancarie italiane, la capogruppo UBI Banca” – ha commentato Stefano Lenti, Responsabile Area Consulenti Finanziari e Wealth Managers di IWBank Private Investments.