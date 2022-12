Nuovo appuntamento di prestigio con le interviste di WSI Smart Talk. In questa occasione abbiamo incontrato il noto attore Vincenzo Salemme.

Tanti i temi affrontati nel dialogo con Salemme nella splendida cornice del Teatro Manzoni di Milano, dove va in scena (sino all’8 gennaio 2023) il suo ultimo spettacolo da sold-out “Napoletano? E famme ‘na pizza!”. Intervistato dal direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro, Salemme ha raccontato come gli italiani e i napoletani siano spesso incastrati negli stereotipi che ne limitano caratteristiche ed espressività. Sul presente, poi, secondo l’attore partenopeo, pesano gli ultimi anni passati tra crisi economiche ed emergenze di varia natura. Ma sul futuro, non ha dubbi: “Tra 20 anni vivremo in un mondo meraviglioso”, ha spiegato Salemme. Oltre al video, qui sotto trovate qualche altra informazione per scoprire qualcosa di più sul personaggio intervistato.

Chi è Vincenzo Salemme

L’ultimo protagonista delle interviste di WSI Smart Talk, Vincenzo Salemme, è un attore, drammaturgo, comico, regista e sceneggiatore italiano. Sono tante le pellicole che lo hanno visto protagonista con registi di grande caratura come Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore e Carlo Vanzina. Al cinema è arrivato dopo i grandi successi ottenuti nel teatro, in una carriera che lo porta a essere collocato senza dubbio tra i grandi interpreti napoletani che hanno saputo imporsi sulla scena nazionale.