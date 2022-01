ICA 2021: a UniCredit i premi CJ e Certificato a Capitale Protetto Condizionato (VIDEO)

I premi Certificate Journal e per il Miglior Certificato a Capitale Protetto sono andati a UniCredit, abbiamo intervistato Marco Medici per commentare il successo ottenuto dal gruopo all’ultima edizione degli ICA.

Si è svolta il 18 gennaio, in modalità ibrida (sia online e sia in presenza), la cerimonia di premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2021 per la quindicesima edizione dell’Italian Certificate Awards (ICA).

La cerimonia organizzata da Triboo e Certificati e Derivati e che ha visto Borsa Italiana come sponsor e Wall Street Italia come media partner ha confermato il forte interesse per il mondo dei certificati.

Gli ingredienti del successo

Per questa edizione sono state 13 le categorie di premi, il Premio Speciale Certificate Journal e per il Miglior Certificato a Capitale Protetto Condizionato (oltre al Premio Speciale WSI) sono andati a UniCredit. A margine della premiazione, abbiamo intercettato Marco Medici, Head of Public Distribution Italy di UniCredit, che ha commentato il successo di questa edizione. Secondo l’esperto due ingredienti fondamentali per centrare la vittoria sono stati l’esperienza e la capacità d’innovazione del gruppo. Ascoltiamo le sue parole