Ica 2021: a BNP i premi innovazione e al certificato a partecipazione (VIDEO)

I premi alla capacità di innovazione e al certificato a partecipazione quest’anno se li è aggiudicati entrambi BNP Paribas: un successo importante agli ICA 2021, commentato a caldo da Luca Comunian.

Si è svolta il 18 gennaio, in modalità ibrida (sia online e sia in presenza), la cerimonia di premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2021 per la quindicesima edizione dell’Italian Certificate Awards (ICA).

La cerimonia organizzata da Triboo e Certificati e Derivati e che ha visto Borsa Italiana come sponsor e Wall Street Italia come media partner ha confermato il forte interesse per il mondo dei certificati.

Il commento dei premiati

Per questa edizione sono state 13 le categorie di premi, i premi alla capacità di innovazione e al certificato a partecipazione sono andati entrambi a BNP Paribas (premiata anche come emittente dell’anno). Nel video a seguire, Luca Comunian, Responsabile di BG Certificates Hub di Banca Generali, ha sottolineato l’importanza dell’attenzione a clienti e consulente nel curare i servizi pre e post-collocamento dei prodotti finanziari. Ascoltiamo il suo commento.