Italian Certificate Awards 2020 raddoppiano: tra educational e serata di premiazione

Si rinnova l’appuntamento con gli ITALIAN CERTIFICATE AWARDS (ICA) 2020, l’evento che premia i migliori certificati, emittenti e distributori che si sono distinti nel corso dell’anno.

Giunta alla 14esima edizione, la manifestazione, ideata e organizzata da Triboo e Certificati e Derivati, si svolgerà mercoledì 20 gennaio 2021 in modalità online. Per la prima volta, infatti, l’evento sarà in diretta streaming con due distinti appuntamenti. La cerimonia di premiazione, su invito, si svolgerà a partire dalle ore 17.30 e sarà preceduta da una sessione mattutina, novità di questa edizione.

L’evento del mattino andrà in onda in diretta sui siti WSI (wallstreetitalia.com) e FinanzaOnline (finanzaonline.com) dalle ore 10.30 e vedrà la partecipazione di esperti del settore che illustreranno l’evoluzione e le prospettive del mercato dei certificati e spiegheranno come questi strumenti possano essere utilizzati al meglio per ottimizzare un portafoglio d’investimento.

Nel dettaglio, l’appuntamento del mattino sarà così organizzato:

Ore 10.30 Presentazione degli Italian Certificate Awards 2020 a cura di Michele Fanigliulo dell’Ufficio Studi di WSI e Pierpaolo Scandurra Ceo di Derivati e Certificati.

Ore 10.40 Come si sta evolvendo il mercato dei Certificati in Europa e principali tendenze. Intervento di Christophe Grosset, Executive Sales presso Spectrum Markets, main sponsor di ICA 2020.

Ore 10.50 Evoluzione del mercato primario dei Certificati nel 2020: tutti i numeri, intervento a cura di Giovanna Zanotti, Segretario Scientifico di ACEPI e docente universitaria.

Ore 11.05 Evoluzione del mercato secondario dei Certificati nel 2020: tutti i numeri, intervento a cura di Emanuele Grasso, Listing and Market Development Manager presso Borsa Italiana

Ore 11.20 I rendimenti languono sull’obbligazionario: ecco come trovarli tramite i Certificati, intervento a cura di Pietro Di Lorenzo, SOS Trader

Ore 11.35 L’utilizzo dei certificati nel mondo della consulenza finanziaria indipendente, intervento a cura di Giuseppe Romano, Direttore dell’Ufficio Studi di Consultique SCF.

Ore 11.50 La diversificazione di portafoglio con i Certificati, intervento a cura di Gabriele Bellelli, trader professionista e formatore.

Ore 12.05 Efficienza fiscale con i Certificati, a cura di Giovanni Cuniberti, Head of Investment Fee Only Advisory presso Gamma Capital Markets.

Seguirà nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, la cerimonia di premiazione Italian Certificate Awards 2020, la cui conduzione sarà a cura di Daniela La Cava e Valeria Panigada, in un evento online riservato ad emittenti e distributori. Anche per questa edizione sono state confermate le 12 categorie di premio, incluse le due novità ispirate alla classificazione EUSIPA.