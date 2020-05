L’Islanda farà un tampone gratuito a tutti i turisti

Una delle mete turistiche più sognate d’Europa riaprirà le porte fra circa un mese e sottoporrà a ciascun avventore un tampone gratuito per la diagnosi del Covid-19.

E’ quanto ha annunciato la premier islandese Katrín Jakobsdóttir, precisando che per i turisti che risulteranno positivi al virus saranno richiesti 14 giorni di autoisolamento – la stessa misura precauzionale che dal 15 marzo ad oggi viene applicata “di default” su tutti i visitatori. Sinora l’Islanda ha contato 10 decessi e 1.803 casi di coronavirus, secondo i dati dell’università Johns Hopkins.

Il turismo è un settore vitale per l’economia dell’Islanda, nonché per gli affari della compagnia aerea Islandair, che ha già licenziato 3mila lavoratori e che al momento risulta a rischio bancarotta.

“Credo che se tutto andrà bene, dovremmo vedere alcuni turisti quest’estate. Per coloro che sono intenzionati a venire, questa sarà una possibilità molto reale” ha dichiarato Bjarnheiður Hallsdóttir, presidente della Icelandic Travel Industry Association, citato dalla Reykjavik Grapevine. “C’è molto in ballo per quanto riguarda la prosecuzione dei voli Icelandair: è in realtà una questione di vita o di morte per il turismo in Islanda “, ha aggiunto Hallsdóttir.